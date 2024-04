Andrea Umbrello

Direttore Editoriale di Ultima Voce

A Gaza City, l’ospedale di Al-Shifa, che un tempo rappresentava speranza e guarigione per la comunità locale, è ora il fulcro di una tragedia senza precedenti. Le sue sale sono testimoni muti di orrori indicibili. La storia che si dipana all’interno di queste mura non può essere ignorata, poiché getta una luce cruda e rivelatrice sulla brutale realtà di un conflitto che continua a straziare il tessuto stesso della vita umana.

A Gaza City, tra le mura scoscese dell’ospedale di Al-Shifa, si è svolto un dramma che ha travolto le anime di tutto il mondo. Le testimonianze sgomentanti di decine di corpi, tra cui medici coraggiosi e innocenti bambini, gettano un’ombra oscura di dolore e rabbia sulla comunità internazionale.

Ma questo non è solo un racconto di distruzione fisica; è un grido lancinante che squarcia il velo dell’umanità stessa, sollevando interrogativi inquietanti sulla moralità e sull’integrità dell’esercito israeliano. In questo labirinto di sofferenza e disperazione, ci troviamo di fronte a una scelta: voltare lo sguardo altrove o affrontare la verità crudele di ciò che è accaduto tra queste mura sacre della medicina, scrutando con occhi attenti e scrutatori l’operato dell’esercito israeliano e le implicazioni etiche delle sue azioni.

La notizia dei corpi di decine di civili, tra cui il dottor Yusra Maqadmeh e suo figlio Ahmed, che giacevano all’interno e attorno all’ospedale di Al-Shifa, è un pugno nello stomaco per chiunque abbia a cuore la dignità umana. Immagini strazianti di bambini innocenti con gli occhi spalancati sul terrore, di madri che piangono i figli strappati loro dalle braccia, di medici caduti mentre tentavano di salvare vite umane: un’onda di dolore e di rabbia che travolge e lascia senza parole.

Come può la brutalità della guerra abbattersi con tanta ferocia su un luogo di cura e di speranza come un ospedale? Come possono le bombe cadere indiscriminate su innocenti che non hanno nulla a che fare con la logica distruttiva del conflitto? La violenza cieca che ha portato a questa strage non ha giustificazioni, non ha spiegazioni, non ha pietà.

Il massacro dell’ospedale di Al-Shifa non può essere archiviato come un tragico incidente collaterale. È un crimine contro l’umanità che ci interpella tutti.

Le macerie fumanti dell’ospedale Al-Shifa, un tempo una delle strutture sanitarie più importante della Striscia di Gaza, ora non sono che un macabro monito della brutalità della guerra condotta da Israele. La sua distruzione non è solo un danno materiale, ma un attacco diretto alla capacità della comunità di fornire cure mediche a coloro che ne hanno bisogno, in particolare durante periodi di conflitto e crisi umanitaria. Distruggere deliberatamente un ospedale è un crimine contro l’umanità. È un atto di efferata crudeltà che priva la popolazione di un diritto fondamentale: il diritto alla salute.

Innocenti, strappati alla vita in settimane di follia genocida. Bambini che con le loro piccole mani avrebbero dovuto stringere giocattoli e colori, ora giacciono inerti tra le macerie. I loro occhi, che avrebbero dovuto brillare di curiosità e di vita, ora sono spenti per sempre. I medici, che con dedizione e coraggio avevano dedicato la loro vita a curare e a salvare, ora sono pezzi di corpi in putrefazione giustiziati dai militari israeliani. La loro unica colpa? Appartenere a un gruppo etnico che un regime sanguinario voleva cancellare dalla faccia della terra.

Come può la ragion di stato e l’odio cieco giustificare il sacrificio di così tante vite innocenti?

No, la morte di civili, di bambini, di medici non può mai essere giustificata. Non può essere liquidata come un mero “incidente collaterale”, un danno inevitabile nella complessa scacchiera delle guerre e dei conflitti.

Ogni vita spezzata rappresenta una tragedia in sé, una ferita profonda che lacera per sempre la coscienza collettiva. Ogni innocente strappato alla vita lascia un vuoto incolmabile, un dolore inconsolabile.

Un genocidio non è solo un crimine contro l’umanità, è un affronto alla vita stessa. Un atto di barbarie che nega i principi più elementari di compassione e di rispetto per la dignità umana.

La testimonianza del giornalista Hossam Shabat

Il giornalista Hossam Shabat, che ha dedicato gli ultimi sei mesi alla copertura degli eventi a Gaza, ha espresso un orrore senza precedenti di fronte alla scena che si è presentata ai suoi occhi.

“Quello che ho visto oggi mentre visitavo l’ospedale Al-Shifa era diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto prima.” Hossam Shabat

“Le forze di occupazione israeliane hanno giustiziato 300 palestinesi all’interno e intorno dell’ospedale di Al-Shifa, e stamattina ho visto centinaia di corpi fuori dall’ospedale. Non erano corpi interi, erano tutti pezzi o pesantemente mutilati“.

Shabat ha continuato a descrivere le condizioni orribili dei corpi, evidenziando che molti erano stati trovati con le mani e le gambe legate dietro la schiena e schiacciati da bulldozer. “Molti dei corpi sono stati bruciati e lasciati a pezzi, mentre altri si sono decomposti e in parte mangiati dai cani randagi“, ha detto con voce tremante.

La devastazione era così estrema che molte delle vittime erano irriconoscibili, identificabili solo dai loro abiti. “L’ospedale di Al-Shifa, considerato il più grande complesso medico della Striscia di Gaza e che trattava numerosi casi complessi, è stato completamente distrutto. Le forze di occupazione israeliane hanno bruciato l’ospedale e distrutto tutte le attrezzature mediche“, ha aggiunto Shabat con tono carico di tristezza.

Le informazioni fornite dall’esercito israeliano sul massacro dell’ospedale di Al-Shifa

L’esercito israeliano ha ufficialmente confermato il suo ritiro dall’ospedale di Al-Shifa, dichiarando di aver concluso le “operazioni mirate”. Secondo il portavoce dell’IDF, durante queste operazioni, le truppe hanno eliminato terroristi in scontri ravvicinati, individuato diverse armi e documenti d’intelligence all’interno dell’ospedale. Incredibilmente è stato sottolineato che tali azioni sono state mirate a prevenire danni ai civili, ai pazienti e al personale medico.

Le false dichiarazioni dell’esercito russo su “operazioni mirate” e protezione dei civili suonano come un’eco di promesse infrante. È evidente che dietro alle parole si nasconde una realtà crudele e disumana, dove la sicurezza e il benessere della popolazione civile sono ancora lontani dall’essere garantiti.

Le azioni di un esercito che dichiara di proteggere mentre distrugge le strutture mediche vitali e lascia cadere il sangue innocente sul suolo, non possono essere ignorate né giustificate.

Dobbiamo chiederci quanto tempo ancora dovremo sopportare questa brutalità senza senso? Quante vite innocenti dovranno essere sacrificate sull’altare della follia prima che ciò che è giusto e umano prevalga?