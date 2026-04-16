Quando si parla di Medio Oriente nei media internazionali, nelle università o nei think tank, emerge una dinamica persistente: le voci occidentali tendono a essere considerate più autorevoli rispetto a quelle locali.

Analisti, accademici e giornalisti provenienti da Europa e Stati Uniti occupano spesso posizioni centrali nella costruzione del discorso pubblico, mentre studiosi e intellettuali del Medio Oriente faticano a ottenere lo stesso livello di visibilità e legittimità.

Questa disparità non è casuale, né recente. Si inserisce in una lunga storia di rapporti di potere tra Occidente e Oriente, che ha plasmato non solo le relazioni politiche ed economiche, ma anche quelle culturali ed epistemiche. Per comprendere questa dinamica, è fondamentale partire dal lavoro di Edward Said e dal suo celebre libro Orientalism, pubblicato nel 1978.

L’Orientalismo: costruire l’“Oriente” come oggetto di studio

Secondo Said, l’Orientalismo non è semplicemente una disciplina accademica, ma un sistema di pensiero attraverso cui l’Occidente ha storicamente costruito un’immagine dell’Oriente funzionale ai propri interessi. In questo sistema, l’Oriente viene rappresentato come esotico, irrazionale, arretrato e statico, in contrapposizione a un Occidente moderno, razionale e progressista.

Questa rappresentazione non è neutrale: serve a giustificare e legittimare forme di dominio politico, economico e culturale. In altre parole, conoscere l’Oriente diventa un modo per controllarlo. L’autorità epistemica, cioè il potere di definire ciò che è vero e rilevante, si concentra nelle mani degli studiosi occidentali, mentre le voci locali vengono marginalizzate o considerate meno affidabili.

Said sottolinea come questa dinamica sia profondamente intrecciata con il colonialismo. Le potenze europee, nel loro processo di espansione, hanno prodotto conoscenze sull’Oriente che riflettevano e rafforzavano il loro potere. Ancora oggi, molte di queste categorie interpretative continuano a influenzare il modo in cui il Medio Oriente viene raccontato.

Il peso delle istituzioni: università, media e think tank

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla percezione di maggiore autorevolezza degli esperti occidentali è il ruolo delle istituzioni. Università prestigiose, centri di ricerca e media globali hanno sede prevalentemente in Occidente e fungono da principali produttori e diffusori di conoscenza.

Queste istituzioni non sono solo luoghi di produzione del sapere, ma anche di legittimazione. Essere affiliati a un’università come Harvard, Oxford o Sciences Po conferisce automaticamente un certo grado di credibilità. Al contrario, studiosi provenienti da università del Medio Oriente spesso devono affrontare pregiudizi impliciti sulla qualità della loro formazione o sulla loro “oggettività”.

Inoltre, i media internazionali tendono a privilegiare fonti occidentali, sia per ragioni linguistiche (l’inglese come lingua dominante) sia per questioni di accessibilità e network. Questo crea un circolo vizioso: gli esperti occidentali vengono citati più frequentemente, diventano più visibili e, di conseguenza, vengono percepiti come più autorevoli.

La questione dell’“oggettività”: un mito occidentale?

Un altro elemento centrale è la percezione di oggettività. Gli studiosi locali vengono spesso considerati “troppo coinvolti” o “di parte” quando analizzano le dinamiche del proprio contesto. Al contrario, gli esperti occidentali vengono percepiti come osservatori esterni, quindi più neutrali.

Questa distinzione è problematica. Come sottolineano molti studiosi postcoloniali, l’idea di una conoscenza completamente oggettiva è un mito. Tutti gli osservatori sono situati, cioè influenzati dal proprio contesto culturale, politico e sociale. Pretendere che solo gli studiosi locali siano “biased” mentre quelli occidentali siano neutrali significa ignorare le asimmetrie di potere che strutturano la produzione del sapere.

In realtà, anche gli esperti occidentali operano all’interno di paradigmi culturali specifici, che influenzano il modo in cui interpretano il Medio Oriente. La differenza è che questi paradigmi sono spesso invisibili, perché considerati universali.

Lingua, accesso e visibilità

La lingua gioca un ruolo cruciale nella costruzione dell’autorità. L’inglese è la lingua dominante nella produzione accademica e mediatica globale. Gli studiosi che pubblicano in inglese hanno maggiori possibilità di raggiungere un pubblico internazionale e di essere citati.

Molti studiosi del Medio Oriente producono lavori di alta qualità nelle loro lingue locali, ma questi restano spesso confinati a contesti regionali. Anche quando pubblicano in inglese, possono incontrare ostacoli legati a barriere linguistiche o a bias editoriali.

Inoltre, l’accesso alle piattaforme di pubblicazione e ai circuiti accademici internazionali è spesso limitato. Conferenze, riviste e network professionali sono dominati da istituzioni occidentali, che definiscono gli standard e le priorità della ricerca.

Narrazione mediatica e semplificazione

Nei media, la questione dell’autorità si intreccia con quella della narrazione. Il Medio Oriente viene spesso rappresentato attraverso schemi semplificati: conflitti, terrorismo, instabilità. In questo contesto, gli esperti occidentali vengono chiamati a “spiegare” situazioni complesse a un pubblico globale.

Questa dinamica rafforza ulteriormente la loro posizione di autorità, ma al prezzo di una semplificazione eccessiva. Le voci locali, che potrebbero offrire prospettive più sfumate e contestualizzate, vengono spesso escluse o ridotte a testimonianze marginali.

Il risultato è una narrazione squilibrata, in cui il Medio Oriente continua a essere raccontato “dall’esterno”, piuttosto che attraverso le sue molteplici voci interne.







Verso una decolonizzazione del sapere

Negli ultimi anni, si è sviluppato un crescente dibattito sulla necessità di “decolonizzare” la produzione di conoscenza. Questo significa mettere in discussione le gerarchie epistemiche esistenti e creare spazio per voci diverse.

Nel contesto del Medio Oriente, ciò implica riconoscere il valore degli studiosi locali e promuovere una maggiore pluralità di prospettive. Non si tratta di sostituire una forma di autorità con un’altra, ma di costruire un dialogo più equilibrato.

Alcuni passi concreti possono essere la valorizzazione della ricerca prodotta all’interno delle università locali, ma anche la promozione di traduzioni e la diffusione di lavori di carattere “non occidentale.

Questo processo richiede un cambiamento strutturale, ma anche culturale. È necessario riconoscere che l’autorità non è neutrale, ma costruita attraverso relazioni di potere.

Ripensare chi parla e chi ascolta

La percezione di maggiore autorevolezza degli esperti occidentali nel parlare del Medio Oriente è il risultato di una lunga storia di disuguaglianze epistemiche. Dall’Orientalismo di Edward Said alle dinamiche mediatiche contemporanee, il potere di raccontare è rimasto concentrato nelle mani dell’Occidente.

Tuttavia, questa situazione non è immutabile. Mettere in discussione queste gerarchie è il primo passo verso una narrazione più equa e rappresentativa. Ciò richiede non solo di ascoltare di più le voci locali, ma anche di riconoscere il valore delle loro prospettive.

In definitiva, la domanda non è solo chi ha il diritto di parlare, ma anche chi viene ascoltato, e perché. Solo affrontando questa questione sarà possibile costruire una comprensione più autentica e plurale del Medio Oriente.

Sophia Spinelli