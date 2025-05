Il Mediterraneo è casa. Lo è stato per secoli per i diversi popoli che affacciavano i confini della propria terra nel suo specchio blu. I Romani lo chiamavano mare nostrum – “mare nostro” – non solo per rivendicarne il controllo, ma per esprimere un senso profondo di appartenenza e familiarità. Infatti il Mediterraneo legava attraverso di sé lingue, culture e religioni differenti. Proprio come nei tempi antichi, anche oggi il mar Mediterraneo è capace di suscitare un viscerale senso di appartenenza in chi vi nasce o lo attraversa. Esattamente come nel film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, uscito nelle sale nel 1991, dove un manipolo di soldati italiani smarriti durante la Seconda Guerra Mondiale ritrova se stesso su un’isola greca fuori dal tempo, anche oggi il Mediterraneo conserva ancora il potere profondo di offrire rifugio e memoria.

Crisi migratorie nel Mediterraneo

Il Mediterraneo è la rotta migratoria più letale al mondo. Nei primi tre mesi del 2025 avevano già perso la vita 555 persone nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l’Europa, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Questo nonostante ci sia stato un calo del 30% degli attraversamenti irregolari, forse dovuto ad un aumento delle intercettazioni di imbarcazioni che tentano di partire da alcuni Paesi del Nord Africa. Ma le tragedie non avvengono solo in mare: a maggio 2025 sette migranti sudanesi sono stati trovati morti nel deserto libico, rimasti senza né cibo né acqua. Probabilmente stavano cercando di raggiungere la costa per imbarcarsi.

La crescente pressione migratoria nel Mediterraneo sta spingendo l’Unione Europea a valutare nuove misure di gestione. Tra queste, a sollevare forte preoccupazione da parte delle organizzazioni per i diritti umani è la proposta di trasferire i richiedenti asilo in cosiddetti “Paesi terzi sicuri”, anche in assenza di legami diretti con tali stati.

Tensioni energetiche e geopolitiche

Punto nevralgico per le tensioni energetiche è il Mediterraneo orientale. I conflitti tra Israele e Libano, così come la guerra in corso a Gaza, hanno complicato gli accordi energetici esistenti e messo in discussione future esplorazioni e piani di esportazione. Queste tensioni minacciano non solo la stabilità della regione, ma anche l’approvvigionamento energetico dell’Europa.

Intanto a settembre 2024 nove paesi del nord-mediterraneo hanno concordato di collaborare per trasformare la regione mediterranea in un hub per le energie rinnovabili, in linea con l’impegno della COP28 di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo richiede stabilità politica e cooperazione tra queste nazioni.

Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo

L’Italia è naturalmente proiettata nel Mediterraneo da un punto di vista storico e geografico. Negli ultimi anni si è cercato di ridefinire la strategia di “Mediterraneo allargato”, ossia la visione che l’Italia ha di sé all’interno dello spazio mediterraneo, per includere aree come il Sahel, il Corno d’Africa e l’Indo-Pacifico. Questa visione mira a rafforzare la sicurezza nazionale e a promuovere la stabilità attraverso partenariati multilaterali e bilaterali.

Dal punto di vista della sicurezza marittima, l’Italia partecipa attivamente a missioni internazionali come l’Operazione Irini, lanciata dall’Unione Europea nel 2020, volta a far rispettare l’embargo sulle armi verso la Libia e a contrastare il traffico illecito nel Mediterraneo centrale. Nonostante le numerose problematiche, grazie a queste operazioni l’Italia ha l’opportunità di riaffermare il proprio ruolo nel Mediterraneo, valorizzando la sua posizione strategica.

Sulle sponde del Mediterraneo si sono avvicendati, per millenni, popoli, imperi e conflitti. Eppure il mare è rimasto lì, immobile, uno specchio blu che continua a riflettere la storia e l’identità di chi vi affaccia i propri confini. Anche oggi, tra guerre, partenze forzate e frontiere chiuse, resiste il ricordo di quella familiarità antica che ha tenuto insieme le sue sponde. Forse c’è ancora qualcuno, su una placida isoletta dell’Egeo, che vedendo arrivare uno straniero sceglie di accoglierlo come nel film di Salvatores, con un sorriso e poche parole semplici: una faccia, una razza.

Giacomo Sabbatini