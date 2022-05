Il mercato degli integratori alimentari

L’attenzione crescente legata ai temi del healthy food, della nutrizione e del fitness in italia ha permesso al mercato degli integratori alimentari di crescere ulteriormente negli ultimi anni.

Studi di settore dimostrano come solamente nei primi 6 mesi del 2021, l’aumento del mercato sia stato del 7.4%, corrispondente a un volume totale di oltre 2 miliardi di euro.

A beneficiare principalmente di questa crescita sono le farmacie, GDO, parafarmacie e canali digitali per chiudere il cerchio.

Attualmente la distribuzione vede a capo del mercato le farmacie, con oltre il 76% del valore complessivo del fatturato italiano: da sole, infatti, generano 1.5 miliardi di euro.

Alla fine della lista dei distributori abbiamo indicato i canali digitali come siti specializzati o e-commerce. Tuttavia, in termini di crescita è proprio questa categoria ad avere registrato il tasso di crescita più forte nel 2021: si parla di oltre 162 milioni di euro – il 49.4% in più rispetto al 2020.

Tra le categorie che destano più interesse tra gli integratori alimentari nel mondo digitale troviamo omega-3, le vitamine, multivitaminici,proteine whey e bevande all’aloe.

In questa crescita del mercato si registra anche un aumento di ecommerce o siti specializzati in cui è possibile trovare informazioni verificate e prodotti recensiti da migliaia di utenti. Se si è alla ricerca di un particolare integratore – ad esempio le proteine whey migliori sul mercato – ma non si ha esperienza, basta affidarsi a questi siti specializzati per raccogliere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Si registrano inoltre stime di mercato che pronosticano un’ulteriore crescita di questo mercato a livello italiano, corrispondente al 7% entro il 2026.

Istituti di ricerca socio-economica come CENSIS, hanno inquadrato il mercato degli integratori in Italia con il mercato internazionale.

Uno studio rilasciato da CENSIS nel riportava una spesa pro-capite di:

€63.6 per l’Italia;

€32.9 per la germania;

€31.7 per la Francia;

€20.6 per il Regno Unito;

€11.1 per la Russia.

In termini numeri si stima che circa 32 milioni di italiani fanno uso di integratori alimentari e tra gli utilizzatori si registra che il 60% è composto da donne.

La distribuzione per fascia di età vede il segmento 35-64 come punto di riferimento per il mercato, seguito dalla fascia 18-34 anni. Infine, tra gli utilizzatori di integratori si registra che il 58.4% delle persone si delinea per essere consu

