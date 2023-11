Il ministro Lollobrigida fa fermare un treno in ritardo, sollevando diverse domande sulla responsabilità e sull’uso del potere da parte dei funzionari pubblici.

Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura, ha richiesto la sosta di un treno ad alta velocità Frecciarossa, già in ritardo, ottenendo di scendere in una fermata straordinaria a Ciampino, vicino a Roma. Questo episodio si è verificato ieri, una giornata segnata da numerosi ritardi che hanno coinvolto l’intera rete ferroviaria a causa di un guasto sulla tratta tra Roma e Napoli.

Tutto ha avuto inizio con un viaggio di un Frecciarossa, il 9519, che avrebbe dovuto portare il Ministro dell’Agricoltura da Torino a Napoli, con arrivo previsto a Salerno. Un percorso già pregiudicato sin dalle prime ore della mattina da un ritardo che si faceva via via più impertinente, fino a trasformarsi in un’inquietante minaccia al programma del giorno.

Il guasto sulla linea ad alta velocità ha gettato nel caos non solo la tabella di marcia del ministro ma anche l’intera rete ferroviaria che collega la Capitale con il Mezzogiorno. Le Frecce e gli Intercity, dirottati sulla vecchia linea Roma-Napoli, hanno contribuito a creare un effetto domino di ritardi e disagi su vasta scala.

La risposta a questa crisi annunciata è stata un’eccezionale fermata a Ciampino, un’azione decisa da Rfi, che ha concesso al capotreno l’autorizzazione per una tappa non prevista. Qui, nella cittadina aeroportuale, il ministro Lollobrigida ha fatto scendere il suo staff e si è catapultato verso Caivano a bordo della sua auto blu.

Un’inaugurazione di un parco urbano, l’abbraccio con la comunità, il discorso sulla presenza tangibile dello Stato: tutti eventi che avrebbero dovuto essere punti salienti nella giornata del ministro ma che si sono trasformati in cascate di polemiche e critiche.

Le voci dissonanti non si sono fatte attendere. Diverse figure politiche, tra cui il deputato Andrea Casu del “Partito Democratico”, hanno condannato fermamente l’azione del ministro, etichettandola come un atto di arroganza, uno sgarbo verso i passeggeri già in ritardo sullo stesso treno.

Il terreno delle opposizioni si è infuocato, con Matteo Renzi che ha usato i social per esprimere il suo sconcerto e chiedere le dimissioni immediate di Lollobrigida. Una richiesta che ha suscitato dibattiti e dubbi anche all’interno del Movimento 5 Stelle, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato l’aspetto devastante di un gesto politico in un momento di crisi economica e sacrifici richiesti ai cittadini.

Tuttavia, c’è chi, tra le fila del partito di Lollobrigida, difende strenuamente l’operato del ministro, come il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, che ironizza sulle accuse rivoltegli e mette in dubbio l’onestà delle critiche.

Ma il panorama delle reazioni non si ferma qui: dall’ironia di Riccardo Magi di “Più Europa” alla sarcasmo di Nicola Fratoianni di “Sinistra Italiana”, emerge una variegata gamma di opinioni che sottolineano la gravità dell’azione del ministro e l’inquietante deriva di certe pratiche politiche.

In un Paese dove il disagio sociale e le tensioni politiche si fondono in un mosaico inquietante, la vicenda del ministro Lollobrigida assume contorni emblematici, ponendo domande scomode sulla trasparenza, sull’etica e sull’uso del potere nelle alte sfere del governo.

È l’ennesimo episodio che getta luce su dinamiche intricate e su un tessuto politico che sembra dimenarsi tra l’interesse collettivo e la sfacciata pretesa di privilegi personali. Una storia che, pur essendo solo un capitolo nella narrazione complessa della politica italiana, lascia un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo, suscitando interrogativi e risonanze che vanno ben oltre le righe di un articolo o le dichiarazioni di un politico.