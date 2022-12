Il ‘mito’ delle guerre dell’acqua: India, Cina e Brahmaputra

La teoria delle guerre dell’acqua: cosa significano l’idrologia e la geopolitica del fiume Brahmaputra per le relazioni idriche tra India e Cina? Il Brahmaputra dell’Asia meridionale è stato citato come uno dei bacini più a rischio di conflitti idrici interstatali. Il rapporto già teso tra Cina e India è sempre più teso per l’intenzione di Pechino di costruire un’enorme “super diga idroelettrica” ​​in Tibet su una sezione del fiume Brahmaputra vicino all’India.

Il Brahmaputra sembrerebbe essere in cima alla lista dei focolai di conflitto. Il fiume è condiviso tra quattro Stati, inclusi i due più popolosi del mondo, la Cina e l’India. Entrambe hanno economie in rapida crescita ed entrambe sono già tra le più soggette a stress idrico al mondo. Le sfide per la gestione cooperativa del Brahmaputra sono accentuate dal cambiamento della stagione dei monsoni e dallo scioglimento dei ghiacciai.

Come anche dalla completa assenza di accordi formali di condivisione dell’acqua, da una storia limitata di scambio di dati idrologici anche di base e da relazioni diplomatiche tese. Inoltre, la Cina ha mostrato scarso interesse per la gestione cooperativa dell’acqua transfrontaliera nel Brahmaputra o altrove. Come lo stato a monte.

Nel novembre 2020, il governo della Repubblica popolare cinese (RPC) ha annunciato l’intenzione di costruire un’enorme “super diga idroelettrica” ​​in Tibet su una sezione del fiume Brahmaputra vicino all’India. La costruzione di questa diga, che sarebbe la più grande del mondo sul corso inferiore del fiume Yarlung Tsangpo, ai piedi dell’Himalaya, è stata inclusa nel 14° piano quinquennale (2021-2025). Un piano che definisce le condizioni socio-economiche e obiettivi di sviluppo.









Sebbene i dettagli della diga non siano pubblicamente disponibili, i rapporti hanno affermato che la società a cui è stato assegnato il contratto per questa diga, la Power Construction Corporation of China, un’impresa statale cinese (SOE) e il Governo della regione autonoma del Tibet (TAR) costruiranno un impianto idroelettrico alto 50 metri. Sulla Grande Ansa del Brahmaputra, a Medog, in Tibet, vicino al confine indiano.

La diga sarà in grado di generare più di 60 giga-watt di elettricità all’anno, che è tre volte superiore all’attuale quantità di elettricità generata dalla diga delle Tre Gole. La costruzione della diga potrebbe avere un impatto sul possente Yangtze e potrebbe cambiare la geografia di quella regione, nonostante l’affermazione del governo cinese secondo cui è necessario che la Cina diventi carbon neutral entro il 2060.

Da quando la Cina ha annunciato la costruzione della nuova diga, anche l’India ha risposto annunciando la costruzione di una diga da 10 giga-watt. Che aiuterà l’India a mitigare l’impatto del flusso d’acqua del mega progetto in Cina. Le relazioni tra i due paesi, India e Cina, sono rimaste complicate sulla condivisione delle loro risorse idriche, poiché per entrambi i paesi il fiume Brahmaputra è essenziale per lo sviluppo economico e socioeconomico.

La prospettiva delle guerre dell’acqua sino-indiane

Lo Yarlung Tsangpo è uno dei più grandi sistemi fluviali transnazionali del mondo. Originario dell’altopiano del Qinghai-Tibet nel sud-ovest della Cina. Attraversa il Tibet Meridionale e l’Himalaya per 2.900 KM. In corrispondenza di quello che è l’attuale confine della contea di Mêdog, lo Yarlung Tsangpo entra nell’Arunachal Pradesh, in India, dove prende il nome di Brahmaputra.

Sia per l’India che per la Cina, due dei paesi più popolosi del mondo, il Brahmaputra è essenziale per il loro sviluppo socioeconomico . Il fiume rappresenta quasi il 30% delle risorse di acqua dolce dell’India e il 40% del suo potenziale idroelettrico totale. Per la Cina, il ruolo del Brahmaputra nell’approvvigionamento totale di acqua dolce del paese è limitato, ma svolge un ruolo significativo nelle industrie agricole ed energetiche del Tibet. Nonché nella civiltà. Tuttavia, l’aumento della popolazione significa che le risorse idriche sono sottoposte a crescente stress e domanda in entrambi i Paesi .

Data l’estensione del bacino cinese, il Paese contribuisce solo tra il 22% e il 30% del flusso totale del bacino e la Cina è la superpotenza rivierasca superiore. La Cina ha quindi un vantaggio significativo sull’India perché il paese può avere un impatto diretto sulla quantità che desidera rilasciare a valle, il che è preoccupante per l’India.

Piani idrici e di sviluppo in competizione hanno da tempo causato tensioni significative e una mancanza di fiducia tra Cina e India. Uno dei maggiori punti di contesa è la costruzione da parte della Cina di progetti di energia idroelettrica e di deviazione dell’acqua sul corso superiore del Brahmaputra. Che influenzano il flusso e il corso del fiume.

L’India ha a lungo speculato sull’intenzione della Cina di utilizzare le dighe idroelettriche per controllare il Brahmaputra. Molti analisti indiani sostengono che le ambizioni idriche della Cina e la crescente concorrenza per l’acqua tra Cina e India porteranno alla fine a “guerre dell’acqua” tra i due Stati. Politici, media e funzionari indiani avvertono spesso delle conseguenze della dipendenza dalla Cina per l’approvvigionamento idrico.

Gli sforzi cinesi per rallentare il flusso del fiume sono stati citati dal primo ministro indiano Narendra Modi nel 2013. Il Siang, un affluente del Brahmaputra, è stato contaminato da una sostanza nera nel 2017. Rendendo la sua acqua inadatta al consumo umano e devastando l’ecosistema e l’agricoltura della regione produzione. I leader indiani hanno ufficialmente incolpato la Cina.

Tuttavia, la Cina ha definito le accuse eccessivamente esagerate, considerando il suo contributo notevolmente inferiore alle portate del fiume. Per tutto il tempo, la mega diga pianificata da Pechino si aggiunge alla narrativa delle “guerre dell’acqua”. Instillando in India il timore che la Cina alla fine utilizzerà il controllo del fiume transfrontaliero per ottenere il controllo totale del territorio conteso. I media cinesi, d’altro canto, hanno minimizzato la questione, definendo le affermazioni teorie assurde.

Comportamento idro-egemonico

Entrambi i paesi hanno accusato l’altro di comportamento idro-egemonico. Le interazioni idriche transfrontaliere sono politiche e influenzate dal più ampio contesto socio-politico dei paesi del bacino idrografico. A causa della loro posizione geografica, i paesi a monte possono spesso manipolare i flussi d’acqua per fini strategici.

La Cina, la “superpotenza a monte” dell’Asia, non ha una politica fluviale transfrontaliera indipendente. Ma gestisce queste questioni nell’ambito della sua politica estera bilaterale con i Paesi a valle. I driver della sua diplomazia idrica includono sfide interne come l’insicurezza idrica e la necessità di sicurezza energetica. Nonché programmi internazionali come la Belt and Road Initiative (BRI) firmata da Pechino.

Data la sua sfiducia nei quadri multilaterali per risolvere le controversie internazionali, Pechino non ha firmato un trattato internazionale sulla condivisione dell’acqua o sull’acqua transfrontaliera. Sebbene la Cina sia criticata per essersi rifiutata di farlo, la maggior parte dei 17 vicini a valle della Cina, inclusa l’India, non ha firmato un simile accordo . La Cina rispetta la Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sulla legge sugli usi non navigabili dei corsi d’acqua internazionali (UNWC). Nonostante non l’abbia firmata.

Molti sostengono che New Delhi incoraggia la narrazione dell’”egemonia cinese” per difendere i propri progetti di sviluppo idroelettrico . Tuttavia, nonostante un accordo di condivisione delle informazioni tra di loro, la Cina ha rifiutato di condividere i dati idrologici con l’India. Durante lo stallo di Doklam del 2017 tra i loro due eserciti.

Come Diminuire la Tensione

Poiché la Cina contribuisce in misura così piccola al flusso complessivo del Brahmaputra, è molto improbabile che i tentativi di modificare il flusso del fiume interrompano l’accesso dell’India a quella fonte d’acqua. Ciò indebolirebbe la trama della guerra per l’acqua. Tuttavia, Pechino ha risposto alle preoccupazioni dell’India solo negando qualsiasi cattiva intenzione, il che ha ulteriormente aumentato le tensioni e acuito le preoccupazioni di Delhi.

Per anticipare correttamente i progetti di mega-effetto previsti in India, i dati idrologici e i piani della diga devono essere resi pubblici. Il continuo rifiuto di informazioni da parte della Cina ha aumentato la sfiducia dell’India nei confronti della Cina. La mancanza di apertura dimostra che i sospetti dell’India potrebbero non essere del tutto ingiustificati. Ma non è giusto attribuire tutta la responsabilità delle crescenti tensioni a Pechino.

Nonostante le diverse valutazioni di India e Cina sulla probabilità di una guerra per l’acqua, il progetto e le controversie sull’amministrazione del Brahmaputra sono l’ennesima fonte di irritazione nei legami tra le due Nazioni. Per allentare le tensioni, i due Paesi potrebbero lavorare insieme per creare un’organizzazione. Che includa tutte le parti rivierasche importanti e istituzionalizzi la collaborazione per una governance efficace e la sostenibilità socio-ambientale. È possibile che la Cina prenda il timone della diga. L’India ha tentato di ostacolare lo sviluppo della diga cinese rivendicando i diritti di utilizzo precedente.

Numerosi risultati positivi potrebbero derivare da un tale sistema. Le guerre dell’acqua transfrontaliera possono essere evitate se i canali di comunicazione vengono utilizzati su base regolare. Promuovendo la fiducia reciproca e facilitando il flusso di informazioni per un’efficace governance dell’acqua transfrontaliera e la conservazione dei sistemi naturali. I bacini idroelettrici hanno il potenziale per ridurre drasticamente la gravità delle guerre dell’acqua.

La cooperazione in tutto il bacino verrebbe considerata come parte di un quadro più ampio per una maggiore cooperazione regionale ed economica. Il problema della megadiga, sebbene complicato da effetti multisettoriali e multidimensionali, fa temere future guerre dell’acqua tra India e Cina. Le ansie dell’India per i vincoli idrici e l’eccessiva dipendenza dal suo vicino per i rifornimenti sono state amplificate dalla grandezza della diga, dalla possibile influenza sui flussi del fiume.

Felicia Bruscino

