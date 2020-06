Il movimento Red Pill – e tutte le sue diramazioni – continua indisturbato la sua opera. Rivendica i “diritti degli uomini” ma si fa notare per i numerosi commenti distintamente misogini. Baluardo di patriarcato e mascolinità tossica, la maggior parte dei suoi adepti non sembra portare argomentazioni che vadano oltre a un malcelato vittimismo.

Le origini

Nato come comunità su Reddit per dare spazio alla voce maschile, il movimento Red Pill risulta essere per lo più una lamentela di alcuni uomini circa i propri fallimenti con il sesso femminile. La colpa sarebbe da attribuire a quest’ultimo o, meglio, alle femministe inacidite che impedirebbero agli uomini di potersi esprimere liberamente. Per loro, a quanto pare, poter dire di odiare le donne e apostrofarle con colorati epiteti dovrebbe essere assolutamente concesso. L’idea di fondo, richiamandosi a Matrix, sarebbe quella di scegliere la pillola rossa invece di quella blu, per poter “entrare nella tana del coniglio” e vedere la realtà per quello che è: il soggiogamento degli uomini da parte delle donne.

Partendo da legittime rivendicazioni riguardo alle questioni giudiziarie sull’affidamento dei figli o alla mancanza di tutela dei loro diritti in quanti esseri umani – anche gli uomini possono essere e sono vittima di violenza domestica – il movimento si esprime per lo più in un delirio collettivo atto a sublimare una serie di frustrazioni personali.









Il documentario “The Red Pill”, girato nel 2017, in cui la regista Cassie Jaye dialoga con alcuni membri del movimento Red Pill.

Vittime delle donne

Su un blog italiano ci viene fornita dall’autore una spiegazione breve e concisa della sua teoria: le donne vengono valutate esclusivamente per la loro bellezza, mentre gli uomini si devono sobbarcare anche del pesante fardello che è lo status socio-economico (sigh!). Inoltre, nella specie homo sapiens sapiens, le femmine sono per natura le selezionatrici degli esemplari maschi. Il risultato, seguendo una logica inoppugnabile, è che le donne opererebbero una selezione brutale seguendo parametri insostenibili per la maggior parte degli uomini.

I maschi della specie che non ce l’hanno fatta si ritrovano così ad arrovellarsi su quali possano essere le arcane ragioni per cui vengono puntualmente esclusi ed emarginati. Una visita al forum dei brutti o ad altri spazi Incel può aiutare ad entrare in contatto con questi esemplari.

È giusto? No, però è un fatto. E le donne ci vanno a nozze. È perfettamente comprensibile che tentino di offuscare la verità e cavalcare quest’onda, di fatto a loro porta solo vantaggi. Colpevolizzare gli uomini è il modo più intelligente di mantenere lo status quo. Tutto il rumore che fanno finisce per confondere e condizionare la ragion comune e i dissonanti vengono annientati dalle consuete shitstorm mediatiche.

Verrebbe da chiedersi cos’avranno mai da lamentarsi. A me sembra abbiano già ottenuto tutto quello che ritenevano di dover ottenere per considerarsi libere e indipendenti (e anche di più). Il mondo occidentale è a loro misura, godono di possibilità enormi eppure continuano a chiedere, ad avanzare rimostranze, a non essere soddisfatte.

Secondo me è solo fumo negli occhi e penso che le donne ne siano più coscienti di quanto ammettano. Notoriamente ciò di cui si parla, ciò che catalizza maggiore attenzione, non è mai stata la vittima. Chi ha gli occhi addosso è il vincitore e ha tutto l’interesse a mantenere il suo posto. Le donne si sono dimostrate estremamente intelligenti e pragmatiche in tal senso. Hanno vinto e vogliono continuare a vincere. – Utente di un forum Incel

Misoginia e mascolinità tossica

Le donne, si sa, negli ultimi decenni hanno cominciato a occupare posti che fino a poco tempo fa erano prerogativa maschile – e con risultati spesso migliori; I tassi di suicidio e di abbandono scolastico sono più alti per gli uomini che per le donne. Con la profondità di una pozzanghera, l’analisi li ha portati a concludere che la causa di tutti i loro mali siano le rivendicazioni femministe: trattandosi di donne inviperite da secoli di oppressione, oggi si starebbero vendicando invertendo il processo di discriminazione. In sostanza, le “femmine” (o “portatrici di vagina”) avrebbero creato una dittatura nazi-femminista.

Se qualche legittima rivendicazione viene avanzata, questa viene prontamente oscurata dalle orde di orchetti tolkeniani che popolano la tana del coniglio. I titoli di due articoli scritti da un “redpillatore” dimostrano tutta la loro eloquenza: “3 Aspetti del Revenge Porn da Considerare” e “Andresti a Letto con Questa Ragazza?“. Ancor più eloquente è il contenuto: il primo, un’apologia del revenge porn, fa sembrare l’acido muriatico piacevole da bere; il secondo, lanciandosi in una disamina dell’ovvio, non fa che confermare l’oggettificazione a cui la donna è sottoposta. E, di riflesso, il presunto appiattimento della volitività di cui l’uomo sarebbe vittima. In un’inversione del rapporto causa-effetto, la mancanza di assertività è vista come prodotto e non come origine della propria condizione di emarginato.

Una polemica inutile

Non c’è dubbio che anche gli uomini soffrano e patiscano la disparità di genere. Che la soluzione sia colpevolizzare le donne e il femminismo, è però un controsenso: se oggi si è arrivati a mettere in discussione il fatto che un uomo debba sempre pagare la cena, è perché ci sono stati decenni di dibattiti e lotte per far sì che anche la donna potesse farlo. Che oggi un uomo possa piangere senza essere considerato meno uomo, è anche merito del femminismo. Se oggi esiste la definizione “mascolinità tossica”, è perché qualcuno si è preso la briga di inventarla. E no, non è stato il movimento Red Pill.

Ana Beatrice Simone