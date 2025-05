Il muro di confine di Trump continua a espandersi, questa volta puntando a una nuova sezione che rischia di compromettere gravemente la fauna selvatica di un’area remota e ricca di specie rare. Situata a sud di Tucson, in Arizona, la valle di San Rafael rappresenta una delle zone più biodiversificate degli Stati Uniti, con ampie praterie e montagne isolate, conosciute come “isole del cielo” per la loro elevazione improvvisa rispetto al deserto circostante. Qui, in mezzo a paesaggi quasi incontaminati, si muovono liberamente animali come orsi, puma, linci e antilopi pronghorn, grazie all’assenza di barriere che permettono loro di attraversare territori che si estendono tra il Messico e gli Stati Uniti.

Tuttavia, il progetto di costruzione di quasi 25 miglia di barriera lungo questo tratto di confine rischia di interrompere un corridoio naturale fondamentale per la fauna locale. Le alte barriere in acciaio, alte fino a 9 metri e con spazi ridotti tra i pilastri, rappresenteranno un vero ostacolo per qualsiasi animale più grande di un coniglio.

Secondo esperti e associazioni ambientaliste, questa nuova porzione del muro di confine di Trump non solo comprometterà la migrazione degli animali, ma potrebbe causare un danno ambientale enorme, riducendo la connessione tra ecosistemi fragili. È un’opera dal costo elevatissimo e che, secondo molti, non risponde a una reale necessità, visto che la valle di San Rafael non ha mai registrato numeri significativi di attraversamenti umani irregolari.







Impatto ambientale e militare del muro di confine di Trump

Oltre al danno diretto provocato dalle strutture fisiche del muro, c’è un’altra minaccia che grava sul futuro di questa regione: l’ampliamento della presenza militare e il controllo di vaste aree di territorio pubblico lungo il confine. Un memorandum presidenziale recente ha ordinato il trasferimento di una striscia di terreno federale, larga 18 metri, sotto il controllo delle forze armate statunitensi, con possibili nuove basi e installazioni che aumenterebbero ulteriormente l’impatto umano e ambientale in queste zone già molto delicate.

Questa militarizzazione non riguarda solo questioni di sicurezza, ma ha forti ripercussioni su flora, fauna e comunità locali. Si teme infatti che l’ulteriore sviluppo di infrastrutture e le operazioni militari possano distruggere habitat preziosi e aggravare la pressione su specie già minacciate. L’azione del governo non passa inosservata agli occhi di ambientalisti e giuristi, che denunciano un uso eccessivo e poco giustificato del linguaggio “militarista” in politica migratoria e una possibile violazione dei diritti civili dei residenti e dei migranti.

Il muro che spezza la continuità degli ecosistemi

Nella valle di San Rafael, con oltre il 60% del confine già sbarrato altrove, le ultime aree aperte rappresentano un corridoio vitale per animali in cerca di cibo, acqua e spazi vitali. Proprio in un contesto di crisi climatica e siccità prolungata, queste rotte diventano sempre più importanti per la sopravvivenza di alcune specie, come il lupo grigio messicano o il giaguaro. Gli studi recenti, basati su telecamere a sensore di movimento, hanno mostrato come la costruzione del muro provochi un calo drastico degli attraversamenti degli animali, mettendo a rischio interi ecosistemi.

Costruire muri e ampliare le basi militari in queste terre significa spezzare la continuità ecologica e trasformare un paesaggio naturale e quasi intatto in una zona fortificata e sorvegliata, una vera tragedia per l’ambiente e per le specie che lo abitano.