Il presidente ad interim della Siria Al-Sharaa e il presidente della Turchia Erdogan si sono incontrati ad Ankara per discutere sulle prospettive future del Paese con particolare riferimento al nord-est siriano, mentre a Bruxelles al governo turco vengono mosse accuse di crimini di guerra da parte del Tribunale Permanente dei Popoli.

La caduta di Bashar al-Assad e il futuro della Siria

Tredici anni di guerra civile hanno devastato la Siria dando a Erdogan la possibilità farsi promotore e sostenitore della ricostruzione del Paese dopo la fuga di Bashar al-Assad, la cui caduta è stata possibile anche grazie al sostegno di Ankara alle milizie proxy dell’Esercito Nazionale Siriano, oltre al gruppo di Hayat Tahrir al-Sham guidato da Al-Sharaa.

La Turchia di fatto ha avuto un ruolo chiave nella lotta contro il regime di Assad dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011 e il vuoto lasciato dall’ex presidente permette a Erdogan di portare a termine i suoi interessi geopolitici con l’appoggio di Al-Sharaa. Nel frattempo, il presidente ad interim siriano si trova di fronte a una serie di questioni: il futuro della presenza russa nel Paese così come quella statunitense e israeliana, l’integrazione delle minoranze – in cui si dichiara impegnato – e dunque l’unità stessa di tutta la Siria per una transizione “democratica”.

Le mire di Erdogan

Non è una novità che la Turchia di Erdogan voglia ampliare la sua influenza in Siria: l’obiettivo è di vedere smantellata l’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est a guida curda, anche nota come Rojava. Nel frattempo, Erdogan prosegue attivamente con l’occupazione e la guerra contro le Forze Democratiche Siriane tra cui le Unità di Protezione Popolare – note come YPG – nel nord-est siriano, accusate dalla Turchia di avere connessioni con il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, inserito non solo dalla Turchia ma anche dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti nella lista delle organizzazioni terroristiche.

L’incontro con Al-Sharaa ha il fine di dare vita a una collaborazione per combattere il “terrorismo” nel territorio siriano che venga da parte dei curdi o dello Stato Islamico. Il dialogo apre dunque alla possibilità di collaborare con Hayat Tahrir al-Sham contro le Forze Democratiche Siriane per difendere l’integrità territoriale del Paese e prevenire la possibilità di separatismo da parte del territorio a guida curda nel nord-est siriano.

La partnership si estende alla difesa

I due leader hanno inoltre discusso un nuovo patto difensivo che prevede la presenza in Siria di nuove basi turche oltre quelle già presenti al confine turco-siriano, al fine di proteggerlo da attacchi provenienti dalle forze curde. Erdogan ha inoltre affermato che continuerà a fare pressione per l’alleggerimento delle sanzioni imposte alla Siria nel corso degli anni.

La caduta di Assad sta dunque ampliando le possibilità per la Turchia di espandere il proprio ruolo in Siria. La strategia sta trovando una compatibilità con le prospettive di Al-Sharaa, la cui volontà è di evitare qualsiasi minaccia alla sicurezza e all’integrità territoriale, rifiutando dunque qualsiasi ipotesi di autogoverno da parte dell’Amministrazione Autonoma Democratica a guida curda nel nord-est siriano.

Il Tribunale Permanente dei Popoli accusa Erdogan di crimini di guerra

Presso il Tribunale Permanente dei Popoli sono state presentate delle accuse di crimini di guerra nella Siria del nord-est compiuti tra il 2018 e il 2024 dal governo della Turchia e dalle sue forze alleate. La richiesta è arrivata dal Dipartimento per le Relazioni Estere dell’Amministrazione Autonoma Democratica del nord-est siriano e numerosi altri comitati e organizzazioni.

L’esame delle accuse si è tenuto nelle giornate del 5 e del 6 febbraio a Bruxelles. Il governo turco è accusato di massacri mirati, occupazione e uso di armamenti illegali secondo il diritto internazionale – come il fosforo bianco –, avendo così causato lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone.

Cos’è il TPP e di cosa si occupa

Il Tribunale Permanente dei Popoli nasce a Bologna alla fine degli anni Settanta ed è un tribunale di opinione che si occupa di denunciare crimini di guerra, crimini contro l’umanità e gravi violazioni dei diritti umani a danno di popoli e minoranze. Al Tribunale prendono parte personalità competenti a pronunciarsi riguardo ai casi discussi, dando spazio a fatti riguardanti gravi violazioni del diritto internazionale lasciati in secondo piano.

La situazione nel Rojava ha reso necessario muoversi verso un pronunciamento alternativo che possa denunciare e accertare le sistematiche violazioni del diritto internazionale da parte del governo turco. Quest’ultimo mira con la propria strategia a voler smantellare un sistema di stampo democratico, egalitario, femminista ed ecologista come quello rappresentato dal modello dei curdi nel nord-est siriano.

