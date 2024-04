Il Senato ha approvato il testo base del disegno di legge per l’abolizione del numero chiuso a Medicina. Il nuovo sistema di accesso prevede un test d’ingresso per la verifica dei requisiti minimi e una successiva valutazione degli studenti basata sul merito e le capacità. Si tratta di un primo passo importante verso un sistema di selezione più equo e meritocratico, che punta a formare medici preparati e motivati per le sfide del futuro. L’abolizione del numero chiuso rappresenta inoltre un’occasione per ridurre le disuguaglianze sociali e dare a tutti i giovani la possibilità di accedere alla facoltà di Medicina.

Un passo storico verso l’abolizione del numero chiuso a Medicina in Italia. Il 24 aprile 2024, il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha approvato, praticamente all’unanimità, il testo base del disegno di legge che mira a superare il sistema di accesso programmato in vigore da decenni.

Un’approvazione quasi unanime che rappresenta un segnale forte e chiaro. La volontà di superare il numero chiuso è bipartisan, con il sostegno di quasi tutte le forze politiche presenti in Senato. Un segnale di condivisione di un’esigenza ormai impellente: quella di garantire a tutti i giovani con vocazione e talento la possibilità di intraprendere gli studi medici, senza barriere numeriche precostituite.

Il testo base approvato dal Senato introduce diverse novità. Innanzitutto, si stabilisce che l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sia libero, senza più limiti di posti. Questo significa che tutti gli studenti che supereranno il test d’ingresso, previsto per la verifica dei requisiti minimi di preparazione, potranno iscriversi alle facoltà di Medicina.

Oltre all’abolizione del numero chiuso, il testo base delinea anche un nuovo sistema di valutazione degli studenti. L’obiettivo è quello di garantire un percorso formativo di alta qualità, selezionando i futuri medici sulla base del merito e delle loro capacità. Il nuovo sistema terrà conto di una serie di criteri, tra cui i voti conseguiti al liceo, il punteggio ottenuto al test d’ingresso e la partecipazione ad attività extracurriculari pertinenti.

L’approvazione del testo base da parte del Senato è un primo passo importante, ma il percorso per l’abolizione definitiva del numero chiuso non è ancora compiuto. Il disegno di legge dovrà ora essere approvato dall’Aula del Senato e dalla Camera dei Deputati. Solo dopo l’iter parlamentare completo la nuova normativa potrà entrare in vigore.

Nonostante i passaggi ancora da compiere, l’approvazione del testo base rappresenta una vittoria per tutti coloro che si sono battuti per l’abolizione del numero chiuso. Si tratta di un cambiamento epocale che avrà un impatto significativo sul futuro della medicina in Italia. Un futuro in cui la selezione dei futuri medici avverrà sulla base del merito e delle capacità, garantendo a tutti i giovani talentuosi la possibilità di realizzare il loro sogno.

L’abolizione del numero chiuso è un’occasione per rilanciare il sistema sanitario italiano. Un sistema che ha bisogno di nuovi medici, preparati e motivati, per affrontare le sfide del presente e del futuro. Con l’abolizione del numero chiuso, si potrà finalmente dare valore al merito e alle vocazioni, garantendo al Paese una nuova generazione di medici all’altezza dei compiti che li attendono.

Oltre agli aspetti prettamente formativi, l’abolizione del numero chiuso avrà anche importanti ripercussioni sociali. Si potrà contribuire a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali, offrendo a tutti i giovani, indipendentemente dal loro background familiare, la possibilità di accedere alla facoltà di Medicina.

L’approvazione del testo base da parte del Senato è un segno di speranza per il futuro della medicina in Italia. Un futuro in cui il merito e le capacità saranno gli unici criteri per accedere alla professione medica. Un futuro in cui tutti i giovani con vocazione e talento avranno la possibilità di realizzare il loro sogno di diventare medici.