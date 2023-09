Il numero degli omicidi lgbtiq+ in Sudamerica è in calo, ma la lotta continua

In un’analisi approfondita sulla situazione degli omicidi lgbtiq+ in Sudamerica, il rapporto annuale di unaONG rivela una complessa realtà che richiede una riflessione critica. Nel corso del 2022, sono stati registrati 344 omicidi di persone appartenenti a questa comunità in America Latina, segnando una riduzione del 23% rispetto all’anno precedente, ma se questa diminuzione può sembrare un segno positivo, è essenziale considerare il contesto e le sfide che persistono.

Il rapporto annuale pubblicato dalla ONG Red regional sin violencia lgbt offre uno sguardo critico sulla situazione degli omicidi delle persone lgbtiq+ in America Latina nel 2022. Le cifre indicano una riduzione del 23% rispetto all’anno precedente, con un totale di 344 omicidi registrati, in confronto ai 392 del 2021. Questa diminuzione, sebbene sia un segno positivo, è principalmente attribuita a un notevole calo delle morti in Colombia. Tuttavia, l’ONG avverte che potrebbe essere influenzata da una mancanza di accesso alle informazioni riguardanti decessi avvenuti in Nicaragua ed El Salvador.

La Colombia, nonostante una significativa riduzione rispetto all’anno precedente, rimane il paese con il più alto numero di omicidi all’interno della comunità lgbtiq+, con 148 vittime registrate. Seguono il Messico con 85 casi, l’Honduras con 43, il Guatemala con 29, la Repubblica Dominicana con 17, il Perù con 10, l’Ecuador con 9, il Nicaragua con due ed El Salvador con uno.

Nel rapporto, l’ONG fa appello ai governi della regione affinché adottino un approccio basato sul genere nelle indagini sugli omicidi e promuovano campagne di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi contro le comunità lgbtiq+. Questi dati rivelano la necessità di un impegno continuo per garantire la protezione e i diritti delle persone lgbtiq+ in America Latina e sottolineano l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste questioni.

Il rapporto annuale della ONG Red regional sin violencia lgbt mette in luce una situazione complessa e in evoluzione per le persone lgbtiq+ in America Latina. Sebbene sia incoraggiante vedere una riduzione degli omicidi rispetto all’anno precedente, è cruciale riconoscere che la lotta contro la discriminazione e la violenza continua a essere una sfida pressante. La persistente violenza contro le persone lgbtiq+ richiede un impegno costante da parte dei governi della regione per garantire indagini adeguate e la promozione di una maggiore consapevolezza e tolleranza. Solo attraverso un cambiamento culturale e sociale profondo è possibile affrontare le radici di questa violenza e creare un ambiente in cui tutti possano vivere liberi dalla paura e dalla discriminazione. La lotta per i diritti e la protezione delle persone lgbtiq+ è un impegno cruciale, e i dati presentati in questo rapporto sottolineano l’urgenza di tale lavoro.