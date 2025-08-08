Nuovo accordo tra Londra e Parigi sui rimpatri: il Regno Unito e la Francia hanno avviato un nuovo programma di cooperazione per gestire i flussi migratori attraverso la Manica. Il piano, annunciato durante la visita di Stato di Emmanuel Macron a Londra lo scorso luglio, introduce un meccanismo di scambio: per ogni migrante rimandato in Francia dalle autorità britanniche, il Regno Unito accoglierà un richiedente asilo attualmente in territorio francese e con legami familiari sul suolo britannico.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare gli arrivi via mare – in particolare attraverso il canale della Manica, che separa i due Paesi – a bordo di piccole imbarcazioni, un fenomeno che negli ultimi anni è aumentato in maniera significativa e che comporta rischi elevati per la vita delle persone.

Arresti e primi trasferimenti

Il 7 agosto Londra ha annunciato di aver trattenuto i primi migranti arrivati il giorno precedente a bordo di piccole imbarcazioni attraverso il canale della Manica: si tratta infatti delle prime misure applicate a seguito nella nuova intesa tra Londra e Parigi sui rimpatri. Le persone fermate sono state trasferite in centri di detenzione amministrativa e, secondo il ministero dell’Interno britannico, saranno rimpatriate in Francia nelle “prossime settimane”.

Il programma prevede che il Regno Unito comunichi a Parigi, entro tre giorni dall’arresto, l’elenco delle persone da espellere; le autorità francesi avranno due settimane per rispondere. Si tratta, per ora, di un progetto pilota che rimarrà in vigore fino a giugno 2026.

I punti chiave dell’accordo tra Londra e Parigi sui rimpatri

Il nuovo schema di cooperazione non riguarda i minori non accompagnati, che non potranno essere rimandati in Francia. Chi invece si trova in territorio francese e ha diritto a richiedere asilo nel Regno Unito potrà presentare domanda tramite una piattaforma online lanciata lo stesso 7 agosto. Sarà data priorità alle persone con legami familiari accertati in Gran Bretagna.

Tutti i richiedenti, sia in Francia sia nel Regno Unito, saranno sottoposti a controlli di sicurezza. Londra ha sottolineato che l’obiettivo è colpire le reti criminali che organizzano le traversate, riducendo al contempo i rischi per chi tenta la pericolosa rotta marittima.

Un fenomeno in crescita

Dall’inizio dell’anno, più di 25.000 persone hanno raggiunto il Regno Unito via mare, spesso su imbarcazioni precarie e sovraccariche. Le autorità francesi hanno registrato almeno 18 vittime durante la traversata nei primi otto mesi del 2025.

Il ministero dell’Interno britannico parla di un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per Downing Street, questa tendenza giustifica l’adozione di misure urgenti per scoraggiare i viaggi e ridurre l’impatto sui servizi di accoglienza.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito la determinazione del suo governo: «Quando ho promesso di non fermarmi davanti a nulla per proteggere le nostre frontiere, parlavo seriamente». Macron, dal canto suo, ha definito l’accordo tra Londra e Parigi sui rimpatri un “interesse comune” e ha assicurato pieno impegno nell’attuazione.

Anche la ministra dell’Interno britannica, Yvette Cooper, ha difeso l’intesa, ricordando che è stata preparata in consultazione con la Commissione europea e con diversi governi Ue: «Il progetto è stato studiato affinché risponda anche alle preoccupazioni degli altri Paesi europei».







Dall’altra parte della barricata: critiche e scetticismo

Le organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti dei migranti hanno accolto il programma con forte preoccupazione. Temono che le procedure rapide possano compromettere il diritto a un esame equo delle richieste di asilo e che i numeri limitati dei rimpatri non abbiano alcun effetto deterrente.

Anche una parte dell’opposizione laburista in Parlamento è scettica, ritenendo che il piano rischi di essere più simbolico che efficace. Secondo fonti britanniche e francesi, si parla di un massimo di 50 rimpatri alla settimana, circa 2.600 l’anno: una cifra modesta rispetto ai 33.200 tentativi di attraversamento registrati dall’Agenzia europea Frontex nei primi sei mesi dell’anno.

Restano infatti diversi interrogativi sulla reale applicazione dell’accordo tra Londra e Parigi sui rimpatri. In Francia, eventuali ricorsi legali potrebbero rallentare o bloccare i rimpatri, mentre in altri Paesi Ue — come Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro — c’è il timore che Parigi possa a sua volta trasferire parte dei richiedenti asilo secondo il regolamento di Dublino.

Al momento, la Commissione europea non ha ancora espresso un parere definitivo sulle modalità operative, limitandosi a dichiarare che “verificherà la compatibilità” dell’intesa con le norme comunitarie.

Un cambio di rotta dopo il caso Rwanda

Il progetto firmato da Londra e Parigi sui rimpatri segna una svolta nella politica migratoria britannica dopo la cancellazione, lo scorso anno, del piano conservatore per deportare i richiedenti asilo in Rwanda, giudicato impraticabile e contestato a livello internazionale.

Per la prima volta dalla Brexit, il Regno Unito torna a poter rimpatriare verso la Francia una parte delle persone arrivate via mare. Resta da vedere se il nuovo schema potrà davvero ridurre i flussi o se, come temono i critici, finirà per essere un’operazione dal forte impatto mediatico ma dagli effetti limitati.

Lucrezia Agliani