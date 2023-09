Povertà in ascesa in Pakistan: cause, impatti e possibili soluzioni

La situazione

Il Pakistan, una nazione dai molteplici volti e dalla storia complessa, si trova ora di fronte a una problema urgente da affrontare: la crescente povertà che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Secondo le recenti stime della Banca Mondiale, la percentuale di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà è aumentata in modo drammatico, passando dal 34,2% al 39,4% in soli dodici mesi. Questo incremento vertiginoso ha spinto oltre 12,5 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà, portando il numero totale di individui in povertà a un’allarmante cifra di circa 95 milioni.

Le radici profonde dell’aumento della povertà

Per comprendere appieno l’entità di questa crisi, è fondamentale analizzarne le cause profonde. Uno dei fattori chiave è senza dubbio la bassa crescita del reddito pro capite. Nel corso degli ultimi vent’anni, l’incremento del PIL pro capite si è mantenuto attorno ad una media dell’1,7%, ben al di sotto di quella degli altri Paesi dell’Asia meridionale. Negli anni Ottanta, il Pakistan vantava uno dei redditi pro capite più elevati nell’Asia meridionale, ma ora si trova in una posizione critica, con un PIL pro capite che si colloca tra i più bassi nella regione.

Aspra critica alla politica economica del Pakistan

Il modello economico attuale del Pakistan è stato oggetto di critiche feroci da parte della Banca Mondiale. Secondo Tobias Haque, economista capo della Banca Mondiale per il Pakistan, il modello economico attuale non è più efficace nel ridurre la povertà e ha portato ad un arretramento dei livelli di vita rispetto ai paesi limitrofi, anch’essi caratterizzati da alti livelli di povertà. Haque ha enfatizzato la necessità di un cambiamento sostanziale nelle politiche economiche del Pakistan per affrontare questa crisi senza precedenti.







Impatto sociale ed economico della crescita della povertà

L’incremento della povertà non solo rappresenta un problema economico, ma anche ha impatti devastanti sul tessuto sociale e sulla stabilità del Paese. La crescente povertà ha portato a un aumento del disagio sociale e dell’insicurezza alimentare e alla mancanza di accesso ai servizi sanitari e all’istruzione. La disuguaglianza economica si sta acuendo, con un’ampia fetta di popolazione che si trova in una situazione di estrema vulnerabilità.

L’importanza delle riforme strutturali per superare la crisi

La Banca Mondiale ha sottolineato come sia importante attuare riforme strutturali per superare questa crescente crisi della povertà. Un’azione fondamentale per superare la crisi è cambiare significativamente il sistema fiscale all’interno del Paese. Bisogna immediatamente aumentare la percentuale di tasse sul prodotto interno lordo del 5% e ridurre le spese pubbliche, approssimativamente del 2,7% del PIL. Solo attraverso queste misure sarà possibile stabilizzare l’economia e generare risorse finanziarie cruciali.

Riforme fiscali e strutturali raccomandate per ridurre la povertà

La Banca Mondiale ha sottolineato l’importanza di tassare settori chiave come l’agricoltura e l’immobiliare, attualmente soggetti a considerevoli esenzioni fiscali. Inoltre, ha proposto un cambio di paradigma nel sistema fiscale, passando da un modello regressivo a uno progressivo. Questo contribuirà a una migliore distribuzione delle tasse, garantendo un sostegno mirato per i bisogni dei cittadini e aiuterà a migliorare la situazione economica generale.

Il Pakistan deve investire nell’istruzione e nell’accesso alle opportunità economiche

Oltre alle riforme fiscali, è cruciale investire nell’istruzione e nell’accesso alle opportunità economiche per gli individui. Un migliore accesso all’istruzione di qualità garantirà alle future generazioni di avere competenze e conoscenze necessarie per contribuire al progresso economico del Paese. Inoltre, creare opportunità economiche investendo in settori chiave come l’energia rinnovabile, la tecnologia e l’agricoltura sostenibile potrebbe contribuire a ridurre la disoccupazione e ad aumentare il reddito delle famiglie.

Un futuro senza povertà per il Pakistan

Il Pakistan si trova di fronte un difficile problema che richiede un’azione decisa e urgente. La Banca Mondiale ha sottolineato con forza che solo attraverso significative riforme fiscali e strutturali sarà possibile superare la povertà endemica che affligge la nazione. Il governo pakistano deve agire con urgenza per attuare queste raccomandazioni e adottare politiche economiche mirate che portino a una crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita per tutti i suoi cittadini. Soltanto così il Pakistan potrà sperare di uscire da questa crisi e costruire un futuro senza povertà.

Per raggiungere una vera e propria trasformazione sociale ed economica, il Pakistan deve impegnarsi a fondo in questa lotta contro la povertà. È cruciale agire ora, in modo tempestivo e deciso, per garantire che il Pakistan non solo sopravviva a questa crisi, ma prosperi in un futuro di progresso e prosperità per tutti.

