Con la morte di Francesco, se ne va il Papa delle periferie, il primo Capo di Stato del Vaticano proveniente dall’America e l’unico al mondo a parlare ancora di pace. Sin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha messo al centro del suo operato la dignità della persona e ha cercato di diffondere l’amore di Dio nei luoghi più difficili, denunciando l’ipocrisia dell’attuale sistema di potere, che continua in modo disumano a legittimare un orrore dopo l’altro.

Prima di essere un Capo di Stato, Francesco era un uomo spirituale

Sin dall’inizio del suo pontificato, il 13 marzo del 2013, era stato chiaro che sarebbe iniziata una nuova era per la Chiesa cattolica e che Papa Francesco avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia della religione più praticata al mondo. Nato a Buenos Aires con il nome di Jorge Mario Bergoglio, come Papa ha scelto di dedicare il suo pontificato a San Francesco, nonostante facesse parte dell’Ordine dei Gesuiti e non dei Francescani. Come il patrono d’Italia, Papa Francesco ha scelto l’umiltà e l’amore per tutte le creature, nel suo vissuto da uomo religioso lontano dal lusso dell’Occidente, sempre al fianco degli ultimi nei barrios di Buenos Aires.

Interrompendo bruscamente tutte le sfarzose tradizioni legate all’ostentazione della ricchezza e cercando di riportare la Chiesa cattolica alla semplicità e alla purezza del cuore, nel suo pontificato Papa Francesco ha sempre espresso la sua sofferenza per le ingiustizie del mondo e condannato le disuguaglianze provocate dal capitalismo scellerato, confermando la sua visione della fede nei viaggi apostolici che ha scelto di intraprendere.

La sua prima meta nelle vesti di pontefice è stata Lampedusa, dove si è recato in visita pastorale l’8 luglio del 2013. Nell’isola simbolo del dolore vissuto dai migranti del Mediterraneo, Papa Francesco ha reso omaggio alle vittime del Canale di Sicilia e nell’omelia ha ribadito il dovere nell’impedire nuove stragi in mare, sottolineando che:

Siamo in una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del patire con: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere.

Prima di essere un Capo di Stato, Francesco era un uomo spirituale, guidato dalla fede e dalla sicurezza che la luce nel mondo esiste e che l’amore che possono provare gli esseri umani va oltre le dinamiche terrene.

I viaggi apostolici di Papa Francesco: dal Brasile all’Iraq

Nel corso del suo pontificato, Papa Francesco ha intrapreso 47 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni e 40 visite pastorali in 49 differenti città o frazioni d’Italia. Il suo primo viaggio al di fuori dell’Italia è stato in Brasile per la Giornata mondiale della gioventù 2013 di Rio de Janeiro.







Subito dopo, il pontefice ha intrapreso quello che viene definito il Pellegrinaggio apostolico in Terra Santa del 2014, dove Papa Francesco ha visitato le città sacre di Amman, Betlemme, Tel Aviv e Gerusalemme, muovendosi in Giordania, Palestina e Israele e sancendo l’alleanza spirituale con il Patriarca della Chiesa ortodossa di Gerusalemme Teofilo III e con il Patriarca ecumenico Bartolomeo I. Nei suoi ultimi mesi di vita, Papa Francesco non ha nascosto la sua sofferenza per il genocidio palestinese, definendolo pura crudeltà.

Con la dignità umana al centro delle sue missioni, Francesco si è recato in ogni continente: in Europa ha visitato 21 Paesi, quelli asiatici sono stati 22, tra cui Bangladesh, Sri Lanka e Iraq; in America ha visitato 12 Stati, inclusi Bolivia, Ecuador e Perù; inoltre, Papa Francesco ha intrapreso viaggi apostolici in 10 Paesi africani, tra cui Sudan del Sud, Kenya e Uganda. Infine, il Santo Padre si è recato in Papua Nuova Guinea (Oceania). In ogni missione intrapresa al di fuori dell’Italia, Papa Francesco è sempre stato al servizio dei più fragili.

Del resto, Bergoglio ha vissuto la dittatura militare in Argentina e nel dolore delle azioni che ha visto compiere e che ha compiuto ha trovato la forza per diffondere l’amore per le persone ai margini della società; la sua ultima visita è stata al carcere Regina Coeli, dove il 17 aprile ha benedetto i detenuti in occasione del giovedì santo. Per Bergoglio, il “coraggio di accogliere” era l’essenza del cattolicesimo e nella Chiesa di Francesco, in fin dei conti, c’era posto per tutti, soprattutto per le vittime di violenza e oppressione.

Insieme a Francesco muore un pontificato unico nella storia della Chiesa cattolica e il vuoto che la sua morte lascia dietro di sé è stato condiviso da ogni Stato e da moltissime minoranze etniche e religiose. Solo il governo di Israele, dopo aver sterminato più di 55 cristiani palestinesi negli attacchi avvenuti in procinto della Pasqua, nel suo delirio sionista ha deciso di cancellare i post di cordoglio pubblicati su X dalle ambasciate israeliane del mondo. Fino alla fine dei suoi giorni, Bergoglio ha mantenuto uno stretto contatto con l’unica parrocchia presente a Gaza ed è stato l’unico Capo di Stato a parlare di genocidio palestinese e di crimini contro l’umanità.

In questo momento di dolore per la comunità cattolica, la speranza è che l’odierna classe politica, tiranna per natura, mantenga un minimo di decenza e non strumentalizzi l’operato di un uomo spirituale, difensore dei diritti umani e sempre dalla parte degli oppressi, mai degli oppressori.

Aurora Colantonio