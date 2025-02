Il Papa ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma a causa dell’acutizzarsi di una bronchite che lo affliggeva da diversi giorni. È questa la notizia comunicata dalla sala stampa vaticana poco prima delle 11.30 del mattino, che ha specificato come il pontefice fosse stato ricoverato per «alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso».

La bronchite acuta si era aggravata durante gli ultimi giorni, tanto che già il 12 febbraio, durante l’udienza generale, aveva dovuto interrompere la lettura della catechesi a causa delle difficoltà respiratorie. Questa situazione ha portato alla decisione di trasferirlo in ospedale, dove i medici hanno previsto un periodo di osservazione e trattamento.

Il Papa ricoverato, i precedenti

Papa Francesco ha una lunga storia di problemi respiratori che si sono intensificati negli ultimi anni. Il suo primo ricovero al Gemelli risale al 2021, quando fu trattato per un’occlusione intestinale. Tuttavia, il periodo più critico è stato nel 2023, quando Bergoglio ha dovuto affrontare un grave episodio di polmonite, successivamente trattato in ospedale.

La malattia si era manifestata dopo un’udienza generale il 29 marzo dello stesso anno, quando il Papa fu colto da un malore che richiese un ricovero urgente. Nonostante fosse inizialmente diagnosticata come una bronchite, Francesco aveva svelato che si trattava di una polmonite acuta che aveva colpito la parte bassa dei polmoni.

Quello che ha reso la situazione ancora più complessa è il suo stato di salute generale, segnato da numerosi problemi fisici. Il Papa ha sempre dimostrato grande forza di volontà nel proseguire i suoi impegni, ma i suoi acciacchi, uniti alla sua età avanzata, ne hanno inevitabilmente influenzato la salute.







I problemi respiratori e le difficoltà quotidiane

La bronchite che ha colpito Papa Francesco in questi ultimi giorni non è un evento isolato. Bergoglio ha affrontato numerosi episodi di raffreddori e bronchiti, soprattutto nei mesi invernali. Dal 2023 – il Papa ricoverato per una bronchite – la condizione respiratoria del pontefice è diventata una delle principali preoccupazioni per la Chiesa e per tutti i suoi fedeli.

Nei giorni precedenti al ricovero, Francesco ha continuato a portare avanti i suoi impegni, ma ha dovuto adattare la sua routine a causa della mancanza di energie e delle difficoltà respiratorie. Lo scorso 9 febbraio, durante un’omelia giubilare, aveva dovuto fermarsi a causa di problemi di respiro, dichiarando: «Ho difficoltà nel respiro». Pochi giorni dopo, il Papa aveva deciso di svolgere le udienze all’interno della Casa Santa Marta, anziché nel palazzo apostolico, per ridurre gli sforzi fisici.

La salute del Papa e il suo passato medico

Non è la prima volta che Papa Francesco si trova a fare i conti con problemi respiratori come quello della bronchite acuta che lo ha colpito. Già da giovane, infatti, aveva dovuto affrontare una polmonite grave che gli aveva causato la rimozione del lobo superiore del polmone destro. Un intervento che, come ha raccontato lo stesso Papa, non gli ha mai causato difficoltà respiratorie dopo la ripresa.

Anzi, Francesco ha sempre sottolineato che, nonostante il dolore post-operatorio, la sua condizione non gli ha mai impedito di condurre una vita attiva. Tuttavia, le sue esperienze passate sono state segnate da momenti di grande sofferenza, eppure anche durante questi episodi ha sempre avuto la convinzione di poter guarire.

La sua condizione attuale, tuttavia, è aggravata dal passare del tempo e dall’invecchiamento. La sedia a rotelle, che ormai lo accompagna nei suoi spostamenti, è un chiaro segno dei problemi fisici che lo limitano quotidianamente. Inoltre, le cadute che ha subito nei mesi passati e il dolore al ginocchio, causato dalla gonartrosi, sono fattori che complicano ulteriormente la sua situazione.

Vincenzo Ciervo