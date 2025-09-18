La sanità italiana vive una condizione paradossale: da un lato vanta risultati di salute tra i migliori al mondo, dall’altro resta fanalino di coda per investimenti e risorse. Alla vigilia del G7 Salute di Ancona, i dati OCSE ed Eurostat mostrano un sistema che garantisce ancora longevità e cure universali, ma che soffre di sottofinanziamento cronico, carenza di infermieri e stipendi bassi. Una fotografia che interroga il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, tra primati da difendere e nodi strutturali da risolvere.

Pazienti sempre più soli tra rinunce e disuguaglianze

Liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al limite del collasso, carenza di medici di famiglia e disuguaglianze territoriali sempre più evidenti: questo è il volto quotidiano della sanità italiana. Milioni di cittadini sono costretti a rivolgersi al settore privato o a rinunciare del tutto alle cure. Nel 2024, secondo i dati, 5,8 milioni di persone – quasi un italiano su dieci – hanno dovuto rinunciare a visite o prestazioni per motivi economici. Un dato che fotografa la fragilità di un sistema sanitario che, pur vantando risultati clinici notevoli, fatica a garantire equità di accesso.

Se confrontata con gli altri Paesi del G7, l’Italia si colloca all’ultimo posto per spesa sanitaria pubblica: appena il 6,3% del PIL, contro una media OCSE del 7,1% e quella europea del 6,9%. In termini di spesa pro capite, il divario è ancora più evidente: 3.835 euro per abitante, ben 854 euro in meno rispetto alla media europea (4.689). La Germania, in testa, investe più del doppio con 8.080 euro. Questo gap, tradotto sull’intera popolazione, corrisponde a circa 43 miliardi di euro di risorse mancanti.

Il lungo processo di definanziamento

Fino al 2011 la spesa sanitaria pro capite italiana era in linea con quella europea. Poi, a causa di tagli e mancati investimenti da parte di governi di diverso colore politico, il divario si è ampliato progressivamente: dai 430 euro di differenza del 2019 si è passati ai 729 euro del 2024. Durante la pandemia, mentre molti Paesi hanno aumentato in maniera consistente i fondi destinati alla salute, l’Italia ha mantenuto una spesa stabile, accentuando ulteriormente il ritardo. Per la Fondazione Gimbe si tratta di un definanziamento strutturale che indebolisce sempre più il Servizio Sanitario Nazionale.

Eppure, sul piano degli indicatori di salute, l’Italia si colloca tra le nazioni più virtuose. Con un’aspettativa di vita di 82,7 anni, è seconda solo al Giappone (84,5), mentre gli Stati Uniti chiudono la classifica con 76,4 anni. Anche sul fronte della mortalità evitabile l’Italia figura tra i migliori: 91 decessi ogni 100.000 abitanti, superata solo dal Giappone con 85. Merito di stili di vita generalmente sani, ma anche dell’universalismo del Servizio Sanitario Nazionale, che resta un pilastro fondamentale nonostante le difficoltà.







La questione del personale: medici tanti, infermieri pochi

Un altro dato che sorprende circa la sanità italiana riguarda la disponibilità di medici: 4,3 ogni mille abitanti, seconda in classifica solo alla Germania. Questo sfata almeno in parte il mito della carenza generalizzata di camici bianchi, anche se persistono gravi squilibri nelle specializzazioni e nella distribuzione territoriale. Il vero tallone d’Achille resta la carenza di infermieri: appena 6,4 ogni mille abitanti, fanalino di coda del G7, mentre Paesi come il Giappone ne contano oltre 12 per mille. Una sproporzione che rende ancora più complessa l’organizzazione del lavoro negli ospedali.

Alle difficoltà strutturali si aggiunge il nodo delle retribuzioni. I medici italiani guadagnano in media 92mila dollari lordi annui (a parità di potere d’acquisto), gli infermieri 39mila: i livelli più bassi tra i grandi del G7. Negli Stati Uniti, per esempio, le retribuzioni arrivano a 248mila per i medici e 79mila per gli infermieri. Questo squilibrio spinge molti professionisti verso l’estero o il settore privato, aggravando la carenza di personale nel sistema pubblico.

Un sistema ammirato ma in difficoltà

Nonostante queste criticità, il Servizio Sanitario Nazionale resta un modello guardato con interesse anche a livello internazionale. Alla vigilia del G7 Salute, ospitato ad Ancona, il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che “gli altri Paesi guardano con attenzione al nostro Ssn, che ogni giorno garantisce cure gratuite e universali ai cittadini”. Un sistema che, però, per sopravvivere e rafforzarsi ha bisogno di investimenti significativi, soprattutto in prevenzione, ricerca e digitalizzazione, e nella lotta a nuove sfide globali come l’antimicrobicoresistenza e l’approccio “One health”, che lega la salute umana a quella animale e ambientale.

Il quadro della sanità italiana che emerge è quello di un grande paradosso: l’Italia è tra i Paesi con la popolazione più longeva e con tassi di mortalità evitabile tra i più bassi, ma allo stesso tempo è ultima per investimenti e stipendi del personale sanitario. Una contraddizione che rischia di minare i risultati raggiunti e di compromettere la tenuta stessa del Servizio Sanitario Nazionale. Perché i cittadini continuino a godere di uno dei sistemi più equi e universali al mondo, servono risorse, programmazione e una visione politica di lungo periodo.

Lucrezia Agliani