Il pianeta più caldo mai osservato

Arriva notizia dal Goddard Space Center della NASA della scoperta del pianeta più caldo mai osservato, la ricerca condotta da un team della John Hopkins guidato da David Sing è stata documentata da un articolo pubblicato su The Astronomical Journal.

Le osservazioni del pianeta WASP-121b (la stella WASP-121 dista circa 850 anni luce da noi) effettuate col telescopio Hubble hanno dato risultanti sorprendenti ma non inaspettati, sembra una contraddizione in termini non è vero? Gli scienziati hanno puntato WASP-121b senza avere idea di ciò che avrebbero scoperto, ma non l’hanno puntato a caso (questo volevo dire) viste le condizioni estreme del pianeta erano convinti che valesse la pena osservarlo con attenzione perché si sarebbe rivelato interessante.

Ma quali condizioni estreme? WASP-121b è un gigante gassoso, un pianeta di tipo gioviano dunque ma caldo perché orbita molto vicino alla sua stella che oltretutto è più calda e più brillante del nostro Sole.







Risultati: WASP-121b ha una forma allungata, una via di mezzo tra la classica forma sferica e un pallone da rugby, quello che è più interessante per gli scienziati è che per la prima volta hanno osservato un pianeta la cui atmosfera gassosa sta disperdendo nello spazio elementi pesanti, i metalli ferro e magnesio che le vengono strappati dal continuo massiccio bombardamento di ultravioletti provenienti dalla stella.

La temperatura degli strati superiori dell’atmosfera raggiunge e supera leggermente uno strabiliante 2500° C, una decina di volte quella dell’atmosfera del pianeta più caldo conosciuto in precedenza.

Conclusione: WASP-121b è un pianeta destinato a sparire, la sua stella lo sta facendo a pezzi, troppo forti le forze di maree dell’astro, tra l’altro il pianeta è anche “gonfio” cioè non è molto denso e poiché la gravità dipende dalla massa, non dalle dimensioni, ma i suoi effetti decrescono con la distanza questo facilita pure il lavoro di spoliazione dell’atmosfera svolto dalla pressione delle radiazioni solari.

Roberto Todini