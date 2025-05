La causa legale climatica intentata dal Porto Rico contro le grandi compagnie petrolifere è stata ritirata volontariamente, in un momento importante per la battaglia giudiziaria ambientale negli Stati Uniti. Questo passo indietro arriva pochi giorni dopo che il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato azioni legali contro due stati che stavano preparando simili procedimenti, rafforzando la linea dura dell’amministrazione Trump contro queste iniziative. Il gesto del Porto Rico, dunque, si inserisce in un contesto politico più ampio, segnato da tensioni tra governi locali e autorità federali.

Il ritiro della causa legale climatica e le pressioni contro le azioni ambientali

La causa era stata presentata nel 2024 con l’obiettivo di chiedere conto all’industria del petrolio e del gas del proprio ruolo nella crisi climatica. In particolare, il governo del territorio sosteneva che le multinazionali energetiche avessero deliberatamente fornito informazioni fuorvianti sui danni ambientali causati dai loro prodotti. Questo tipo di causa legale climatica non era un caso isolato, ma parte di un’ondata che ha coinvolto decine di stati, città e contee negli Stati Uniti, tutti accomunati dalla volontà di far valere la responsabilità ambientale delle aziende.

La decisione di ritirare la causa non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali, ma diversi segnali suggeriscono un cambiamento di orientamento politico. La nuova governatrice del territorio, Jenniffer González-Colón, eletta a novembre, è una repubblicana vicina al presidente Donald Trump. A febbraio, ha nominato una nuova procuratrice generale, Janet Parra-Mercado, che potrebbe aver contribuito alla revisione delle priorità legali del governo locale.

Nel frattempo, l’amministrazione Trump ha apertamente attaccato le cause ambientali, definendole “infondate” e potenzialmente incostituzionali. Secondo il Dipartimento di Giustizia, infatti, la regolazione delle emissioni di gas serra rientra sotto la giurisdizione del Clean Air Act e non può essere esercitata dai singoli stati contro attori che operano a livello nazionale o globale. Questo argomento legale è stato usato per opporsi alle azioni avviate da Michigan e Hawaii, che hanno comunque ribadito il proprio impegno nella lotta contro il cambiamento climatico.

Anche i media conservatori e gruppi pro-fossili hanno intensificato le pressioni. L’American Energy Institute (AEI), organizzazione favorevole all’industria petrolifera, ha inviato una lettera alla governatrice del Porto Rico chiedendo di porre fine a quella che ha definito una “guerra legale coordinata” contro le compagnie energetiche. Secondo l’AEI, queste iniziative giudiziarie mirerebbero a danneggiare finanziariamente le aziende o a estorcere risultati politici tramite il timore di risarcimenti milionari.

Le difficoltà legali e politiche delle cause climatiche

In parallelo, anche altri soggetti hanno iniziato a ritirare le proprie azioni legali. Un’associazione californiana di pescatori commerciali, per esempio, ha abbandonato una causa simile che accusava l’industria petrolifera di aver ingannato il pubblico sui rischi climatici. Questo suggerisce che le difficoltà nell’ottenere giustizia attraverso i tribunali, unite a forti pressioni economiche e politiche, stiano raffreddando l’entusiasmo iniziale di molte di queste iniziative.

Il Porto Rico, comunque, non è nuovo a battaglie legali legate alla questione ambientale. In passato, ben 37 comuni dell’isola, inclusa la capitale San Juan, avevano presentato denunce contro le stesse compagnie, collegando la responsabilità industriale ai danni catastrofici causati dall’uragano Maria. Queste cause puntavano a dimostrare un nesso diretto tra l’inquinamento deliberato e le conseguenze sempre più devastanti dei fenomeni atmosferici estremi.

La ritirata odierna, dunque, appare come un colpo per il movimento che cerca di ottenere giustizia climatica attraverso i tribunali. Tuttavia, non si può escludere che la questione torni a riemergere sotto altre forme o in altri contesti, soprattutto se dovessero cambiare gli equilibri politici sia a livello federale, sia territoriale.

In un panorama globale in cui le emergenze ambientali si fanno sempre più urgenti, la sorte di ogni causa legale climatica diventa un segnale importante del rapporto fra giustizia, politica e industria. Il Porto Rico, per ora, ha scelto di fermarsi, ma il dibattito resta aperto.

Elena Caccioppoli