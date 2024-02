Dalla performance emozionante a Sanremo all’Aula dell’Assemblea Generale dell’ONU, è arrivato il potente messaggio di BigMama sulla Body Positivity. L’artista ha condiviso la sua prospettiva unica con oltre duemila studenti provenienti da tutto il mondo durante il programma di formazione “Gcmun talks”. La sua presenza ha trasformato l’ambiente formale dell’ONU in uno spazio di riflessione sulla diversità corporea, ispirando i giovani a considerare la bellezza in una luce più inclusiva. Il viaggio di BigMama rappresenta un contributo significativo al discorso sulla Body Positivity e dimostra come la musica possa essere una leva per il cambiamento sociale.

Nel corso del Festival di Sanremo, BigMama ha scosso il palco con la sua performance carica di emozioni e significato. Il brano “La rabbia non ti basta” ha catturato l’attenzione del pubblico, ma ciò che è seguito è stato ancora più straordinario. Il viaggio di BigMama si è esteso ben oltre i confini del palco italiano, raggiungendo l’illustre scenario dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dopo il trionfo a Sanremo, la cantante ha avuto l’opportunità di portare avanti il suo messaggio inclusivo di Body Positivity in un contesto educativo. L’occasione è stata offerta dall’evento “Gcmun talks”, un programma di formazione che ha attirato oltre duemila liceali provenienti da diverse parti del mondo.

Di fronte a questa pletora di giovani menti desiderose di apprendere, BigMama ha condiviso la sua esperienza e la sua prospettiva unica sulla Body Positivity. La sua presenza all’evento ha aggiunto un elemento di autenticità e concretezza al discorso sulla diversità corporea, affrontando il tema in maniera diretta e coinvolgente.







L’artista, con il suo carisma inconfondibile, ha trasformato l’Aula dell’Assemblea Generale dell’ONU in uno spazio di riflessione su tematiche spesso trascurate. Il suo impegno a promuovere l’accettazione di sé e degli altri ha lasciato un’impronta tangibile sulla platea di giovani studenti, fornendo loro nuove prospettive sulla bellezza e sulla diversità.

Le sue parole sono state le seguenti:

«Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come ‘non abbastanza’ prima ancora che mi si potesse davvero conoscere. Nell’immaginario degli altri una persona grassa è una persona svogliata, pigra, non attiva, non intelligente, che non ha voglia di migliorare. Per una persona come me sognare era inutile».

La scelta di BigMama di partecipare a un evento educativo di questa portata dimostra il suo impegno non solo come artista, ma anche come portavoce di un movimento che mira a sfidare gli stereotipi di bellezza. Affrontare le nuove generazioni è cruciale per promuovere un cambiamento culturale e per innescare discussioni costruttive sulla Body Positivity e l’accettazione di sé.

Il viaggio di BigMama, quindi, è un esempio di come la musica possa essere una potente leva per il cambiamento sociale. Dall’eclettico palco di Sanremo all’ambiente formale dell’ONU, la sua voce ha eco oltre i confini nazionali, trasformandosi in un veicolo per messaggi di inclusività e amore per sé stessi.

La partecipazione di BigMama a un evento di formazione internazionale come “Gcmun talks” sottolinea anche l’importanza di coinvolgere i giovani nelle discussioni cruciali che plasmeranno il futuro della società. La sua presenza ha ispirato i liceali a considerare la bellezza in una luce diversa, spingendoli a riflettere su come la società possa promuovere standard di bellezza più inclusivi.

In conclusione, il viaggio di BigMama dalla ribalta di Sanremo all’Aula dell’Assemblea Generale dell’ONU rappresenta un capitolo significativo nella sua carriera e un contributo importante al discorso sulla Body Positivity. Un messaggio da non sottovalutare, che dimostra come sia necessario sentirsi sempre a proprio agio nel proprio corpo. La sua presenza nei contesti più diversi dimostra che la musica può essere un veicolo per trasmettere messaggi di cambiamento sociale e promuovere un mondo più inclusivo.

Patricia Iori