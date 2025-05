Il nuovo presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, è stato recentemente al centro di un incontro diplomatico di grande rilievo che potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle relazioni tra Siria e Stati Uniti. Thomas Barrack, inviato speciale per la Siria e ambasciatore USA in Turchia, ha elogiato al-Sharaa per le sue iniziative contro l’ISIS, sottolineando come la sospensione temporanea delle sanzioni imposte al paese rappresenti un passo importante verso una possibile normalizzazione dei rapporti. Questi eventi si collocano in un contesto internazionale particolarmente delicato, segnato da decenni di tensioni e conflitti interni.

Il presidente siriano al centro della svolta politica

Da oltre quarant’anni, la Siria vive sotto il peso di sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, un regime iniziato nel 1979 e rafforzato dopo la dura repressione dei movimenti di protesta nel 2011 sotto il governo di Bashar al-Assad. Con la caduta di Assad, avvenuta grazie a una coalizione di ribelli guidata proprio da al-Sharaa, si è aperta una nuova fase politica per il paese. La decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente le sanzioni è stata presentata come una misura strategica per facilitare la ricostruzione e il rilancio economico, ponendo come obiettivo principale la sconfitta duratura dell’ISIS.

Durante l’incontro svoltosi a Istanbul, Barrack ha messo in evidenza l’impegno di al-Sharaa nel perseguire misure concrete contro i combattenti stranieri affiliati a gruppi terroristici, oltre a migliorare i rapporti con Israele e a gestire con maggiore trasparenza campi profughi e centri di detenzione. Queste azioni, secondo l’inviato statunitense, sono fondamentali per garantire stabilità e sicurezza nella regione e rappresentano un segnale positivo verso un futuro più stabile per la Siria.







Il percorso che ha portato al-Sharaa a questo ruolo non è stato affatto lineare. Ex militante islamista, il suo passato è intrecciato con la storia di gruppi come l’ISIS e al-Qaida. Originario dell’Iraq, si era inizialmente unito alla lotta contro Assad con il sostegno dell’ISIS, per poi allontanarsene e giurare fedeltà ad al-Qaida. Nel 2016, però, anche questo legame si è rotto, e il gruppo militante che guidava, noto come Fronte al-Nusra, ha cambiato nome più volte fino a diventare Hayat Tahrir al-Sham (HTS), classificato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica.

La svolta americana in Siria

Nonostante questo passato controverso, l’approccio pragmatico di al-Sharaa ha convinto Washington a rivedere alcune posizioni, almeno temporaneamente. Dopo l’incontro, Barrack ha definito storico il momento, sottolineando come la questione delle sanzioni sia stata messa da parte per favorire investimenti, sviluppo e il rilancio dell’immagine della Siria nel mondo. Tra i progetti ipotizzati figura anche la costruzione di una Trump Tower a Damasco.

Il presidente Trump, secondo quanto riportato, avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti di al-Sharaa, definendolo un uomo “giovane, attraente e duro, con un passato molto forte”. Questo riconoscimento riflette la complessità delle dinamiche geopolitiche che stanno trasformando il Medio Oriente in questa fase.

È interessante notare come Thomas Barrack stesso rappresenti una figura controversa: accusato nel 2021 di aver tentato di influenzare politicamente a favore degli Emirati Arabi Uniti durante la prima amministrazione Trump, è stato poi assolto da tutte le accuse nel 2022. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore livello di complessità alle relazioni diplomatiche in corso, mostrando come interessi politici, giudiziari ed economici si intreccino nella definizione della nuova strategia americana in Siria.

La svolta annunciata dall’inviato di Trump segna una possibile via d’uscita dal lungo isolamento internazionale della Siria, ma il cammino verso una pace stabile e un futuro prospero resta ancora pieno di incognite. L’evoluzione politica guidata da al-Sharaa e il sostegno americano, per quanto controversi, potrebbero però rappresentare un primo passo verso la ricostruzione di un paese dilaniato da anni di guerra e conflitto.

Elena Caccioppoli