Il primo hotel biblioteca di Italia aprirà a Napoli questo weekend

Apre il primo hotel biblioteca di Italia questo sabato 25 Maggio al primo piano della libreria Mondadori in via Luca Giordano a Napoli.

E’ ufficiale il primo hotel biblioteca di Italia aprirà a Napoli questo sabato 25 Maggio. Il progetto che trae ispirazione dal “Book & Bed” di Tokyo sarà possibile grazie alla collaborazione della catena di librerie Mondadori. Che ospiterà il suo personale hotel di libri nel palazzo di Mooks in via Luca Giordano di Napoli.

Come sono strutturate le camere del Book & Bed partenopeo

Quattro mila libri non necessariamente in ordine alfabetico fanno da cornice a due camere eleganti dal gusto ricercato e con complementi di arredo realizzati dagli artigiani Coppola di ben 45 mq ciascuna. “Calvino” e “Freud” sono i nomi delle due camere. Diventate poi in un secondo progetto delle suite che ospiteranno chiunque voglia concedersi un po’ di relax, lontano dal caos cittadino. Una vera e propria camera ricoperta di libri che spaziano da volumi risalenti al 1741 ad opere più contemporanee.









Come nasce l’idea di un hotel biblioteca nel cuore di Napoli

Il progetto nato e ispiratosi alla tradizione di Tokyo ha tenuto conto anche delle idee dei cittadini del Vomero che alla richiesta di progettare e rilanciare nuove idee per il nuovo Book & Bed che avrebbero ospitato nel proprio quartiere, hanno trasformato due camere anonime in piccole suite in cui saranno presenti oltre ai libri anche diverse opere d’arte e gallerie fotografiche di artisti, affermati o emergenti.

Antonio Sepe, il ceo di Mooks ha spiegato così il progetto:

“Abbiamo eseguito studi di fattibilità, chiedendo a 1500 lettori di questo quartiere, il Vomero, cosa avrebbero voluto stravolgere o mantenere del format giapponese. Ci siamo divertiti a non seguire né un ordine cronologico e né uno tematico per l’esposizione dei volumi e abbiamo voluto che i nostri avventori si divertissero nella scoperta dei testi”.

C’è in progetto di aprire molto presto un altro Book & Bed in via Roma a Napoli e poi anche in altre città come Roma e Milano.

Federica Verdoliva