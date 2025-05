La crisi del cioccolato in Europa non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà concreta che si sta aggravando. I segnali arrivano da diversi fronti e pongono interrogativi urgenti su come verranno garantite alcune delle risorse alimentari più importanti per i cittadini europei. Il cacao, in particolare, risulta al centro di un sistema fragile, messo sotto pressione da due fattori convergenti: la crisi climatica e il crollo della biodiversità nei paesi fornitori.

La crisi del cioccolato in Europa segnala un sistema alimentare sotto stress

Secondo un’analisi recente condotta dai consulenti di Foresight Transitions, la stragrande maggioranza delle importazioni europee di cacao, mais e grano proviene da paesi che si trovano in condizioni ambientali precarie. Si tratta di regioni del mondo che faticano a reagire agli effetti del riscaldamento globale e che, allo stesso tempo, hanno già visto ridursi drasticamente la varietà degli ecosistemi naturali. Questa combinazione esplosiva mina la stabilità delle coltivazioni e rende l’intera filiera agricola molto più vulnerabile.

Nel 2023, oltre il 65% del cacao, del caffè, della soia, del riso, del grano e del mais arrivato nei porti europei è stato spedito da paesi poco attrezzati per fronteggiare i cambiamenti climatici. In alcuni casi, come quello del cacao, la percentuale supera il 96%. E non si tratta solo di una questione legata al riscaldamento globale: il declino della biodiversità, ovvero la scomparsa progressiva di specie animali e vegetali, sta contribuendo a rendere meno resilienti le terre coltivate.







Questo fenomeno non ha solo ripercussioni ambientali; ha un impatto diretto anche sull’economia. Prezzi in crescita, disponibilità di materie prime ridotta e maggiore instabilità dei mercati sono già realtà tangibili per molte aziende, in particolare nel settore dolciario. La crisi del cioccolato in Europa, in questo contesto, diventa il simbolo di un sistema alimentare sotto stress.

Il rapporto evidenzia che le principali aziende europee dovrebbero smettere di considerare la sostenibilità solo come un dovere etico o un punto nel bilancio ESG (ambientale, sociale e di governance). Al contrario, investire nell’adattamento climatico delle coltivazioni e nel ripristino degli ecosistemi nei paesi produttori è ormai una necessità per preservare la continuità delle forniture. Pagare un prezzo equo ai produttori locali permetterebbe loro di adottare pratiche agricole più robuste e sostenibili, in grado di resistere meglio a periodi di siccità o a piogge improvvise.

Sicurezza alimentare in crisi nell’Europa del futuro

Molto preoccupanti sono anche le condizioni di paesi come l’Uganda, da cui proviene una quota significativa del caffè europeo. I produttori locali denunciano l’imprevedibilità del clima: ondate di calore anomale, siccità prolungate e piogge disordinate stanno minando seriamente la resa delle coltivazioni. Una situazione che, se non affrontata con politiche di sostegno adeguate, rischia di diventare irreversibile.

Da più parti, esperti universitari sottolineano come il concetto di “sicurezza alimentare” debba essere rivisto. Non basta produrre internamente buona parte del cibo consumato in Europa se poi le materie prime fondamentali dipendono in larga parte da paesi esposti a rischi ambientali estremi. La crisi del cioccolato in Europa è quindi solo la punta dell’iceberg. Ciò che viene messo in discussione è la capacità dell’intero sistema di resistere agli shock futuri.

C’è anche chi sostiene che la soluzione vada cercata a monte: serve una trasformazione profonda dei modelli alimentari, orientata verso scelte più sane e sostenibili. Gran parte della soia importata, per esempio, non viene consumata direttamente dagli esseri umani, ma utilizzata per alimentare gli animali da allevamento. Ripensare queste catene di consumo, quindi, potrebbe ridurre la dipendenza da importazioni rischiose e rafforzare la sicurezza alimentare interna.

I segnali di allarme ci sono tutti. Il cambiamento climatico sta già intaccando il nostro presente. Se non si agirà in fretta, il rischio è che il piacere di gustare una semplice tavoletta di cioccolato diventi un lusso riservato a pochi.

Elena Caccioppoli