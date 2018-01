L’ormai celebre tweet del presidente USA Donald Trump sul pulsante nucleare ha fatto il giro del mondo. Veloce è arrivata la risposta dei social. Post e vignette ironiche impazzano raccogliendo like e retweet. Sull’onda dell’hashtag NuclearButton parole di sarcasmo fanno sorridere tutti. Non c’è chi ha perso l’opportunità di usare il tweet come propria campagna pubblicitaria.









KFC irride McDonald

Con furbizia i consulenti pubblicitari della catena di fast food KFC hanno rilanciato il tweet di Trump con alcune modifiche. “Il leader di McDonald Ronald ha appena affermato di avere ‘un panino sempre pronto sulla mia scrivania’. Qualcuno del suo regime dalle grosse scarpe e naso rosso lo informi che anch’io ho un panino sulla mia scrivania, ma il mio è un pasto in scatola più grande e più potente del suo, e il mio ha il sugo! #NuclearButton” Questo il tweet di KFC UK & Ireland. In un paio d’ore il tweet della KFC è diventato virale, superando i 3 mila retweet.

Vignette e video che suscitano ilarità

Per citare alcuni esempi di quanto gli utenti si stiano divertendo siamo andati a spulciare i tweet che compaiono sotto #NuclearButton. Troviamo allora video di Peter Griffin che preme un pulsante troneggiato da un grande cartello giallo che recita: “Non premere il bottone.” Oppure vignette che ritraggono Trump seduto alla sua scrivania, con dinanzi a sé una pulsantiera per i tweet ed una per la bomba nucleare. Come Marco Ferraglioni, noto blogger internauta, commenta: “Ora il dilemma di @realDonaldTrump qual’è? Lanciare un tweet o un missile?”.

Altri invece, visti i contorni sessuali assunti dalla sfida a chi ha il bottone più grosso, vorrebbero che a mediare scendesse in campo Rocco Siffredi. E ancora c’è chi ipotizza un virtuale scambio di battute tra Trump e Kim Jong-un: “-DONALD: ‘Il mio bottone è più grande del tuo e funziona’ -KIM: ‘Manda foto in pvt”

Chiudiamo anche noi citando un tweet di Trump: Presidente “il mondo ti sta guardando!”

Lorena Bellano