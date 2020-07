Il Rapper Kanye West si candida alla Casa Bianca e sfida Donald Trump

Nella giornata di ieri, il rapper Kanye West, ha annunciato al mondo la sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Il musicista più pagato al mondo secondo Forbes, ha dichiarato con un Tweet la sua volontà di partecipare alle prossime elezioni americane:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti.

Ha scritto Kanye West sul suo profilo twitter, dando inizio ad una serie di commenti e retweet: da quelli a sostegno della sua candidatura, a quelli che fantasticano sulla possibilità per la moglie, Kim Kardashian, di diventare la prossima First Lady.

Il rapper non è nuovo a queste uscite politiche: già nel 2016 aveva reso nota la sua volontà di rivestire una carica politica. Qualche anno dopo, però, si ritrovò a sostenere la campagna di Trump, indossando il cappello “Make America Great Again”, mentre si recava alla Casa Bianca, per incontrare l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.

Un incontro avvenuto nel 2018, che evidentemente lo portò a cambiare idea sulla politica adottata da Trump e confermò la sua decisione di allontanarsi dalla sfera politica per un po’ di tempo. Il motivo di questa inversione di rotta, si farebbe risalire all’approccio che, il presidente, ha avuto nei suoi confronti: secondo il musicista, Trump, ha utilizzato la sua popolarità per “veicolare messaggi ai quali non credeva”.

Tweet a parte, non è ancora chiaro se Kanye West abbia effettivamente presentato i documenti ufficiali per affrontare le elezioni 2020, nonostante questo non manca il sostegno da parte di numerosi artisti e imprenditori famosi, come il patron di Tesla, Elon Musk, che ha commentato:









Hai il mio pieno sostegno.

Nell’attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti in merito alle elezioni Americane, sono partiti gli hashtag #2020VISION e #Kanye2020, e chi può dire se a novembre vedremo il rapper americano sfidare Trump in un duello all’ultima rima.

Silvia Morreale