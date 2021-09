Il rapporto tra intelligenza artificiale e marketing digitale

Il settore del marketing digitale è un ambito molto vasto, all’interno del quale si devono portare avanti alcune regole fondamentali per riuscire a conseguire dei risultati efficaci. E tutto ciò che riguarda le tecnologie applicate a questo settore nello sviluppo di internet ha contribuito a fare passi da giganti. Infatti sempre più si utilizzano alcuni strumenti molto importanti come quelli garantiti dall’intelligenza artificiale applicata al web, senza trascurare altri principi essenziali come può essere quello della link building, che è condizione fondamentale per una buona visibilità sulle serp dei più importanti motori di ricerca, come Google.

Perché è importante la link building

La link building , come abbiamo già riferito, è una condizione fondamentale perché un sito possa avere una buona visibilità sui motori di ricerca, posizionandosi meglio nelle serp. Infatti avere un buon profilo di backlink è considerato da parte di Google il primo fattore di ranking.

Si tratta di un risultato che però può essere raggiunto soltanto operando in maniera molto attenta, per non rischiare di fare passi falsi ed essere penalizzati. Naturalmente anche i competitor non stanno con le mani in mano, ma si danno da fare perché possano costruire un profilo di link che sia valido. Ecco perché sempre conviene affidarsi a degli esperti che possano dare i giusti suggerimenti su come stimolare altri siti a linkare il nostro spazio web.

Normalmente i motori di ricerca tendono ad attribuire molta importanza ad un sito quando questo ha un profilo link particolare, quando viene linkato da siti tematici e da siti autorevoli. Per i motori di ricerca tutto ciò rappresenta un chiaro segnale della validità dei contenuti di quel sito stesso, che si caratterizzano come contenuti di qualità.

Naturalmente il tutto dovrebbe essere il più naturale possibile, perché sono le stesse linee guida di Google che escludono la creazione di guest post ad hoc. Su come fare per costruire i link sono importanti i consigli dei professionisti.

Come può agire l’intelligenza artificiale applicata al web

Si tratta sempre di operare con algoritmi intelligenti, come quelli che agiscono anche per valutare un sito ed attribuire ad esso una particolare autorevolezza. Sono gli stessi algoritmi intelligenti che utilizzano l’intelligenza artificiale applicata al web, che può essere veramente fondamentale per aiutare a sviluppare un certo business.

In generale l’intelligenza artificiale ha l’obiettivo di progettare e programmare dei sistemi software che si basino su caratteristiche di interazione avanzate, ma applicata ad internet può veramente essere un elemento di grande potenzialità.

Sfruttare la capacità di apprendimento automatico dei motori di ricerca consente di creare dei contenuti che rispondano in maniera più profonda alle esigenze che gli utenti hanno e quindi significa essere pronti a soddisfare quelle ricerche che gli utenti immettono su Google.

Allo stesso modo puntare sull’intelligenza artificiale significa poter avere la possibilità di raccogliere informazioni e anticipare le tendenze di marketing. Si può utilizzare l’intelligenza artificiale per riuscire a conseguire un miglioramento nelle vendite, per implementare la fidelizzazione nel pubblico e soprattutto per offrire ai nostri utenti un’esperienza personalizzata.

Infatti l’intelligenza artificiale non agisce direttamente sulla SEO per quanto riguarda la possibilità di aumentare il traffico su determinate pagine web, ma sicuramente può essere un aiuto fondamentale per migliorare l’esperienza degli utenti quando vogliono interagire con il marchio di cui siamo portatori.

Da questo punto di vista possiamo renderci conto di quanto l’utilizzo di tecniche di business intelligence applicate al nostro sito web possa rivelarsi molto significativo anche per profilare bene gli utenti che accedono alle nostre pagine web.

In questo senso si possono ottenere delle notifiche personalizzate e dei prodotti suggeriti appositamente anche sulla base di promozioni e sconti generati automaticamente.