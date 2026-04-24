Il razzismo resta un problema alquanto diffuso e non sempre si manifesta in modo esplicito o immediatamente riconoscibile. Al contrario, una delle sue caratteristiche più insidiose è la capacità di insinuarsi nelle pieghe delle istituzioni e delle pratiche quotidiane, assumendo forme meno evidenti ma non per questo meno dannose. È proprio questa dimensione strutturale a rappresentare una delle principali difficoltà nel contrasto efficace delle discriminazioni. Quando i comportamenti discriminatori si intrecciano con dinamiche sistemiche, diventa più complesso individuarli, denunciarli e, soprattutto, eliminarli.

Il recente rapporto elaborato dal gruppo di lavoro «Migrazione e diversità» mette in luce come tali dinamiche non siano episodiche, ma piuttosto diffuse e radicate.

Scuola, sport e cultura: ambiti non immuni

Contrariamente a quanto si potrebbe auspicare, nemmeno contesti tradizionalmente considerati inclusivi e formativi risultano immuni da fenomeni discriminatori. Le scuole, ad esempio, dovrebbero rappresentare luoghi di crescita e integrazione, ma i dati indicano che episodi di esclusione e pregiudizio non sono rari. Analogamente, anche nel mondo dello sport e in quello culturale emergono segnali preoccupanti, che testimoniano come il problema sia radicato in maniera capillare.

Le cifre parlano con chiarezza e impongono una riflessione seria. Nel 2024, a livello nazionale, il 17% della popolazione residente ha dichiarato di aver subito discriminazione razziale nei cinque anni precedenti. Si tratta di circa una persona su sei, un dato che restituisce la dimensione concreta del fenomeno e ne sottolinea la rilevanza sociale.

Questa percentuale non rappresenta soltanto un numero, ma racchiude esperienze personali, spesso dolorose, che incidono sulla qualità della vita e sul senso di appartenenza alla comunità. Ignorare tali evidenze significherebbe non solo minimizzare il problema, ma anche rinunciare a costruire una società più equa.

L’impegno delle istituzioni

Nel presentare il rapporto, la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha ribadito come questi dati non possano essere trascurati. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) riconosce la necessità di affrontare la questione con determinazione, promuovendo politiche e iniziative che favoriscano l’inclusione e contrastino ogni forma di discriminazione.

L’azione istituzionale si configura dunque come un elemento centrale nella lotta al razzismo. Tuttavia, essa deve essere accompagnata da un impegno collettivo che coinvolga l’intera società, affinché i valori di uguaglianza e rispetto possano tradursi in pratiche concrete.

Una società plurale come punto di partenza

La Svizzera, e in particolare il Ticino, si caratterizzano per una composizione sociale variegata, frutto di storie, culture e percorsi migratori differenti. Questa pluralità rappresenta indubbiamente una risorsa, capace di arricchire il tessuto sociale sotto molteplici aspetti.

La diversità culturale, linguistica e religiosa contribuisce a creare un ambiente dinamico e aperto, favorendo lo scambio e l’innovazione. Tuttavia, essa comporta anche delle sfide, soprattutto quando emergono tensioni legate a stereotipi, pregiudizi o incomprensioni reciproche.

Tra opportunità e criticità

Se da un lato la pluralità costituisce un elemento di forza, dall’altro richiede una gestione attenta e consapevole. La convivenza tra gruppi diversi non è automatica, ma necessita di strumenti e politiche che ne facilitino l’integrazione e il dialogo.

In assenza di tali strumenti, il rischio è quello di alimentare divisioni e disuguaglianze, creando terreno fertile per fenomeni discriminatori. È quindi fondamentale promuovere una cultura dell’inclusione che valorizzi le differenze senza trasformarle in motivo di esclusione.

Affrontare il tema del razzismo significa innanzitutto riconoscerne l’esistenza e la complessità. I dati emersi dal rapporto rappresentano un punto di partenza importante per avviare un dibattito pubblico informato e costruttivo.







Educazione e prevenzione: leve fondamentali

Tra le possibili risposte al fenomeno, l’educazione riveste un ruolo centrale. Promuovere valori di rispetto, tolleranza e apertura fin dalla giovane età può contribuire a prevenire comportamenti discriminatori e a costruire una società più inclusiva.

Le istituzioni scolastiche, in particolare, hanno la responsabilità di fornire strumenti critici agli studenti, affinché possano comprendere e affrontare le dinamiche legate alla diversità. Parallelamente, è necessario coinvolgere anche altri ambiti, come le associazioni sportive e culturali, in un’azione coordinata.

Il contrasto al razzismo non può essere delegato esclusivamente alle istituzioni. Si tratta di una responsabilità condivisa, che coinvolge cittadini, organizzazioni e comunità nel loro insieme.

Ogni individuo può contribuire, attraverso comportamenti quotidiani e scelte consapevoli, a creare un ambiente più rispettoso e inclusivo. In questo senso, il cambiamento culturale rappresenta una componente essenziale, capace di incidere nel lungo periodo.