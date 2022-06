Il Razzo Terran 1 spicca il volo: stampato in 3D, oggi il primo lancio

Luce verde per il Razzo Terran 1 della startup Relativity Space: interamente stampato in 3D, affronta oggi la prima missione a scopo dimostrativo dal nome “Good Luck, Have Fun”.

2 Giu. – Dopo il posticipo dello scorso inverno, il grande giorno è arrivato: I test preliminari si sono conclusi la scorsa settimana e ben presto sapremo l’esito della missione “Good Luck, Have Fun”, che vede il lancio del Razzo Terran 1 pianificato per oggi al Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida, US). In partenza dal sito LC-16 (Launch Complex 16), la missione ha scopo puramente dimostrativo e non trasporterà alcun carico significativo, ma ad osservarne l’esito saranno presenti anche funzionari della National Aeronautics and Space Administration (NASA). Un battesimo del fuoco per la società di Los Angeles fondata da Tim Ellis e Jordan Noone: la Relativity Space, la quale ha realizzato il Terran 1 con le più grandi stampanti 3D del mondo, chiamate Stargate.

Col patrocinio della NASA: startup e innovazione

Trasportato per il lancio da una struttura a Long Beach, in California, fino a Cape Canaveral, ci sarebbero almeno altri tre voli in programma per quest’anno: il secondo prevede un contratto da tre milioni di dollari per il trasporto di un carico non specificato, come parte del programma Venture Class Launch Services (VCLS) della NASA. Tale programma ha come obiettivo quello di incentivare lo sviluppo di veicoli spaziali per il lancio di satelliti nell’orbita del nostro pianeta, con contratti per un totale di 16,7 milioni di dollari appaltati a 12 startup selezionate (tra le quali Relativity Space). Nell’ambito di questa seconda missione, viaggeranno sul Terran 1 anche tre CubeSats: piccoli satelliti con dimensione 10x10x10 e peso intorno ai 1.33 kg, sviluppati dagli studenti americani del programma ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites), sempre finanziato dalla NASA con l’intento di attrarre le giovani menti verso le materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I dettagli del terzo lancio sono sconosciuti, ma Tim Ellis ha dichiarato in un’intervista che trasporterà un carico per un cliente non ancora rivelato.

Terran 1: vettore per il futuro



Un’idea innovativa e sebbene i processi di stampa 3D siano sempre più raffinati e largamente utilizzati in ambito industriale, la premessa che ha dato vita al vettore spaziale è stata la seguente: Per Ellis, Noon e soci, le aziende della space economy non ne stavano sfruttando al meglio il potenziale. E proprio questa tecnologia permetterebbe di abbattere i costi e i tempi standard previsti nel settore, nonché di automatizzare parti del processo di produzione e realizzare modifiche veloci che possono essere apportate al volo tramite la configurazione del software di progettazione. In futuro probabilmente si potranno stampare anche parti di ricambio dell’ultimo minuto, senza attendere i fornitori. La capacità di carico del Terran 1 è di una tonnellata circa (1250 kg registrati nella bassa orbita terrestre), ma Relativity sta progettando la realizzazione del nuovo Terran R, con capacità 20 volte superiore (rendendolo più adatto al trasporto di carichi pesanti come satelliti commerciali) e completamente riciclabile per successivi lanci, dai motori alla capsula. “Pensato per i satelliti di ultima generazione e per il trasporto multiplanetario”, si legge sul sito dell’azienda.

Un mercato “costellato” di competitors

Ma i razzi 3D di Relativity Space, se la dovranno vedere con un mercato affollato da concorrenti di tutto rispetto, come la Space Exploration Technologies di Elon Musk e le varie Rocket Lab USA, Virgin Orbit, Astra Space e Blue Origin di Jeff Bezos. La società è comunque in crescita e la sua forza lavoro è aumentata di cinque volte negli ultimi due anni, arrivando a quasi 800 persone. Inoltre, 1,3 miliardi di dollari di finanziamento sono arrivati dai “sostenitori” della startup californiana, tra cui l’investitore miliardario Mark Cuban, le società d’investimento Blackrock e Tiger Global nonché l’attore Jared Leto.

