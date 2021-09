Il Regno Unito cerca due milioni di lavoratori

Il deficit di lavoratori è sponsorizzato dalla fuga degli stranieri durante la pandemia ed è il risultato di una Brexit che impedisce ad altri di prendere il posto di chi ha deciso di tornare al proprio luogo di origine

La carenza che attanaglia il Regno Unito è alimentare ed energetica, ma anche umana. Al momento, il Paese ha 2 milioni di offerte di lavoro attive, un deficit di lavoratori favorito dalla fuga degli stranieri durante la pandemia ma causato, soprattutto, da una Brexit che impedisce ad altri di prendere il posto di chi ha deciso di tornare nel paese natale. Quello che all’inizio era uno degli obiettivi fondamentali di chi sosteneva l’uscita dall’Unione Europea, è diventato un problema che sta pesando sulla ripresa economica post-pandemia a tutti i livelli.

La crisi, come nel caso del cibo o dell’energia, sta colpendo anche la base della società, perché, trattandosi di lavori normalmente meno pagati, non possono offrire stipendi alti per importare talenti dal resto del mondo. In questo momento, in base alle attuali restrizioni sull’immigrazione del paese, un lavoratore straniero che non ha uno status stabile può essere assunto da una società britannica per andare a vivere nel Regno Unito solo se viene pagato un minimo di € 30.000 all’anno.

Questo, ovviamente, si scontra frontalmente con la colonna economica del paese, poiché i posti di lavoro precedentemente occupati dagli europei nei trasporti, nell’ospitalità, nella manutenzione o nel commercio non possono competere in quella fascia di stipendio. Così, e secondo un’analisi effettuata dalla Confederazione per il reclutamento e l’occupazione, la REC, il Paese starebbe offrendo circa 2 milioni di posti di lavoro, e solo nella settimana dal 13 al 19 settembre sono apparse 220.000 nuove posizioni.

Queste posizioni, però, sono difficili da riempire da parte degli inglesi, perché il Paese, che aveva un tasso di disoccupazione del 4,6% già prima della riapertura dell’economia, non può soddisfare da solo il volume della domanda di lavoratori. Né si può uscire a cercarli, perché, analizzando i settori che richiedono più personale nell’ultima settimana analizzabile, o le posizioni non sono qualificate o non raggiungono nella maggior parte dei casi la fascia salariale minima.









Ad esempio, durante quella settimana dal 13 al 19 settembre che il REC analizza, è stato possibile vedere chiaramente dove sono i buchi nel tessuto economico privato del Regno Unito. Nei servizi sociali sono stati offerti 55.019 nuovi posti per badanti, 32.942 per insegnanti di scuola primaria, 2.678 per segretarie scolastiche e, a sorpresa, altri 2.478 per ‘lecca-lecca’, cioè quelle persone che fermano il traffico con un cartello per strada. che gli studenti possano attraversare le strade in sicurezza. Nell’industria metallurgica, dal canto suo, sono comparsi 22.956 nuovi posti di lavoro.

E non sono gli unici. Il settore dei servizi, settore tradizionalmente occupato da giovani, per lo più stranieri che volevano pagarsi gli studi e un fugace passaggio nel Paese, ha richiesto anche nell’ultima settimana 36.471 cuochi, 32.615 commessi, 28.220 addetti alle pulizie, 6.557 dipendenti bar e 2.251 postini. Tutto questo, ovviamente, si è aggiunto alle oltre 1,7 milioni di offerte già esistenti in precedenza.

Più di 55.000 euro all’anno per i vettori

Più preoccupante è, sì, la mancanza di vettori, stimata nel settore in oltre 100.000 posti di lavoro che devono essere colmati al più presto. Nonostante il governo britannico rifiuti di concedergli uno status di lavoro qualificato, che faciliterebbe il loro accesso ai lavoratori stranieri, la verità è che questo deficit ha attualmente paralizzato il paese e immerso in una crisi del carburante come non si era mai vista prima. decenni. Secondo il rapporto pubblicato dal REC, in una sola settimana sono state pubblicate più di 7.500 nuove offerte di lavoro per vettori, alcune con stipendi che superano i 55.000 euro annui.

Per cercare di risolvere il problema, il Governo ha pensato di utilizzare l’Esercito, come fece 70 anni fa durante uno sciopero nel settore, per portare carburante dalle raffinerie alle stazioni di servizio, ma per ora ha dovuto rinunciare e concedere 5.000 temporanei visti a vettori stranieri che vogliono andare nel Regno Unito per lavorare per i prossimi tre mesi.

