Il restyling della riva del fiume di Praga

Se vi piace Praga è anche perché è una capitale del design dell’architettura. Praga non è solo gotica, barocca, liberty, cubista, funzionalista o brutalista, è anche e soprattutto moderna! In una città in mezzo alla trasformazione ma verde e con una qualità di vita innegabile, nuove creazioni architettoniche emergono regolarmente. Fondendosi perfettamente con il contesto l’arredamento urbano.

Le banchine di Náplavka sono un luogo da visitare. Il loro lungo restyling di grandi dimensioni, iniziato nel 2009, è stato completato. Gradualmente attivato, oggi si presenta come un luogo ideale ripristinato come uno spazio pubblico per locali e turisti. Le volte fungeranno da caffè, club, studi, officine, gallerie, una filiale della biblioteca, spazio per riunioni e tanto altro. 20 anni fa, era il deserto e oggi è diventato un vero luogo alla moda per incontrare amici e sorseggiare un drink nelle calde serate estive.

Il restyling si presenta con un grande impatto socioculturale, fonde elementi che hanno un rapporto significativo con la storia dell’area. Il design architettonico funziona con diversità modulare, gli spazi sono progettati come una base dettagliata che comprende tutte le strutture operative e tecniche e una barra che può essere spostata in diverse posizioni. Ragione per cui oggi, oltre alla riabilitazione architettonica, il lungofiume di Praga vive un risveglio culturale e sociale .

Il progetto, sviluppato da Petr Janda | Brainwork.

Dopo un decennio di sviluppo, Petr Janda | Brainwork ha completato il restyling architettonico del lungofiume di Praga . Originariamente costruito come molo e punto di spedizione, l’area era deserta dopo le inondazioni del 2002 e da allora era stata utilizzata come parcheggio. Con la graduale attivazione del programma, il team ha realizzato un risveglio culturale e sociale, all’interno di uno spazio pubblico di rilevanza per tutta la città. Lungo il “midollo spinale” della città: il fiume Moldava.

La vasta area rivitalizzata si estende lungo i tre argini di Praga : Rašín, Hořejší e Dvořák, lunghi quasi 4 km. Si figura come il più grande investimento di Praga, nello spazio pubblico, dopo la rivoluzione del 1989. Con la rivitalizzazione del lungofiume di Praga, Petr Janda si concentra sulla ricostruzione di 20 volte nella parete del fiume (originariamente aree di deposito del ghiaccio). Invece di creare interni classici, le volte si fondono con l’esterno con il massimo contatto con l’area del fiume e il fiume.

Gli architetti di Petr Janda | Brainwork hanno creato una simbiosi tra l’architettura originaria del muro di cinta e le nuove destinazioni d’uso. Il tutto in un insieme monumentale. Non a caso, definiscono il loro lavoro “una specie di agopuntura urbana”. Dove l’equilibrio tra preesistenza, ambiente fluviale ed esigenze degli utenti contemporanei è stata fondamentale.









Nelle aree regolamentate delle rive, l’architettura del lungofiume diventa la “spina dorsale” della città. Che attraverso i suoi argini individuali, detiene l’intera struttura urbana, o sistema scheletrico, della città. Il restyling della riva del fiume di Praga completa armoniosamente i dintorni del fiume Moldava senza apparire fuori posto mentre si fonde con l’architettura originale del muro della riva del fiume.

Il progetto delle volte si basa su un piccolo intervento, che richiede più di quello che aggiunge, e restituisce la qualità esistente in modo contemporaneo. Creando così una situazione e un’opportunità uniche. Dopo la conclusione di questa prima parte dei lavori, le fase successiva comprende la progettazione dell’arredo urbano e di una piscina galleggiante. Le poche volte rimanenti e la rete di infrastrutture sono invece in fase di ricostruzione.

Felicia Bruscino