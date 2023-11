Nel luminoso universo della moda africana, una rivoluzione silenziosa sta prendendo forma. In un’epoca in cui l’e-commerce regna sovrano, donne intraprendenti stanno plasmando il futuro degli acquisti di moda online.

Nel mondo in continua evoluzione della moda, le regole del gioco stanno subendo una profonda trasformazione. Non più limitate ai tradizionali negozi fisici, le nuove tendenze della moda sono scritte online, attraverso l’influenza crescente degli e-commerce. Queste piattaforme di acquisti online stanno emergendo come protagoniste indiscusse nel settore dell’abbigliamento e degli accessori, annullando le barriere geografiche e proiettando la moda africana sul palcoscenico globale.

All’interno di questa crescente ondata di cambiamento, spiccano le donne imprenditrici che stanno rivoluzionando il panorama degli acquisti di moda online. I designer africani, noti per i loro audaci disegni, tessuti innovativi e prodotti che portano con sé un tocco di autenticità ancora sconosciuto all’Occidente, sono finalmente in grado di ottenere la visibilità che meritano grazie alle piattaforme di e-commerce.

Per anni, gli stilisti africani sono stati trascurati a causa della mancanza di risorse e visibilità. Ma ora, grazie all’avvento dell’e-commerce, la moda africana è più vicina e accessibile che mai. Il settore degli acquisti online in Africa è in costante crescita e, secondo Statista.com, le entrate del settore dovrebbero raggiungere la stratosferica cifra di 82 miliardi di dollari entro il 2027.

Dietro questo successo ci sono donne coraggiose che hanno rischiato tutto per portare la moda africana al mondo. Tra le luminarie di questo movimento c’è Pinaman Owusu-Banahene, un’instancabile imprenditrice ghanese e fondatrice di ADJOAA. Questo sito è diventato un punto di riferimento per i consumatori in cerca di abiti sostenibili provenienti da giovani talenti del design africano.

Un altro nome che risplende nel firmamento dell’e-commerce africano è Amira Rasool, una giovane imprenditrice ventisettenne originaria di Cape Town. Amira ha fatto la storia diventando una delle donne nere più giovani a raccogliere oltre un milione di dollari in finanziamenti per la sua azienda di moda e lifestyle. La sua missione è chiara: consentire ai clienti di trovare facilmente i prodotti dei loro marchi africani e diasporici preferiti in qualsiasi negozio di abbigliamento.

Quattro anni fa, Amira ha lanciato “The Folklore”, una piattaforma dedicata a promuovere i migliori designer africani, aiutandoli a competere con le loro controparti europee e americane. Nel settembre 2022, questa realtà è cresciuta ulteriormente, con il lancio di “The Folklore Connect”, una piattaforma che semplifica il processo di acquisto all’ingrosso per i rivenditori interessati a presentare i prodotti di questi designer a nuovi clienti.

Un’altra figura di spicco è l’imprenditrice nigeriana Kelechi Anyadiegwu, fondatrice della piattaforma Zuvaa nel 2014. Il suo sito è diventato un faro per designer e commercianti che desiderano promuovere abiti e accessori di matrice africana. Il successo di Kelechi Anyadiegwu l’ha persino portata ad essere inserita nella prestigiosa classifica “Forbes 30 under 30”.

Secondo Statista.com, la crescita delle vendite di moda online in Africa è guidata principalmente dalla fascia d’età sotto i 35 anni. Rubab Abdoolla, analista senior di bellezza e moda presso Euromonitor, sostiene che la maggior parte di questi giovani acquirenti “sono madri lavoratrici, che hanno rapidamente abbracciato la vendita al dettaglio online”.

L’e-commerce sta aprendo nuove porte per la moda africana, consentendo a designer talentuosi di raggiungere un pubblico globale. Queste audaci imprenditrici stanno scrivendo una nuova pagina nella storia della moda, dimostrando che la passione, la determinazione e l’innovazione possono superare qualsiasi ostacolo e ispirare cambiamenti positivi su scala mondiale.