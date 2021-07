Il ripiegamento nostalgico tra Orietta Berti, Ornella Vanni e le divise della nazionale

A me pare che, nonostante le canzonette allegre, ci sia qualcosa di stonato e triste in questo ripiegamento nostalgico e manieristico a cui si contrappone un anticonformismo da “intellettuali dissidenti” profondamente e acremente reazionario.

Non è una questione di età, bensì una questione di testa.

Non è una questione di età perché, come scrivevo l’estate scorsa, trovo che i conflitti generazionali siano altrettanto stupidi delle guerre tra poveri, tra poveri autoctoni e poveri immigrati, che non evidenziano mai le cause e i responsabili di ciò che schiaccia e sommerge le nostre vite.