La questione delle radici razziste dell’America torna prepotentemente alla ribalta nel contesto delle politiche adottate dall’amministrazione Trump, che hanno segnato un deciso passo indietro nella lotta contro le disuguaglianze razziali. Sin dai primi giorni della sua presidenza, Trump ha varato una serie di provvedimenti volti a cancellare ogni sforzo di promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione, con l’obiettivo dichiarato di ripristinare un sistema caratterizzato da esclusione estrema e discriminazione razziale. Questo arretramento non riguarda solo l’ambito lavorativo o sanitario, ma si estende in maniera significativa al mondo dell’istruzione, un terreno che dovrebbe essere invece esempio di uguaglianza e inclusione.

Come le radici razziste dell’America influenzano la disciplina nelle scuole

Uno degli episodi più evidenti di questa regressione riguarda la decisione di eliminare le tutele contro le disparità disciplinari nelle scuole, sancite dai provvedimenti dei predecessori Barack Obama e Joe Biden. Queste normative avevano il compito di assicurare che la disciplina scolastica non diventasse uno strumento di esclusione razziale, ma l’ultimo ordine esecutivo emanato mira proprio a smantellare tali garanzie.

I dati parlano chiaro: gli studenti neri vengono sospesi o espulsi con una frequenza due o tre volte superiore rispetto ai coetanei bianchi, non per comportamenti realmente più gravi, ma a causa di pregiudizi radicati e di una valutazione soggettiva degli atteggiamenti che troppo spesso vengono interpretati come provocatori o pericolosi. Non è un fenomeno nuovo, ma ha radici profonde nella storia americana, legate proprio alle radici razziste dell’America, dove la disciplina scolastica è stata spesso strumento di segregazione e controllo sociale.







Durante gli anni della desegregazione scolastica, per esempio, l’aumento esponenziale delle sospensioni per studenti neri era un modo per mantenere di fatto la separazione razziale, rendendo l’integrazione una facciata priva di sostanza. Il caso di Minnijean Brown-Trickey, espulsa per aver reagito alle molestie razziste durante la sua esperienza a Little Rock, mostra come la disciplina fosse usata come arma contro chi cercava di sfidare l’ordine segregazionista.

Ancora oggi, gli stereotipi razziali influenzano il modo in cui insegnanti e amministratori interpretano le azioni degli studenti, contribuendo a un meccanismo di esclusione che limita pesantemente le opportunità di apprendimento e crescita personale per molti giovani neri.

La radice storica delle disparità disciplinari nelle scuole americane

Per comprendere a fondo l’attuale situazione, è fondamentale analizzare come queste dinamiche siano profondamente radicate nella storia della disciplina scolastica americana e come le stesse pratiche discriminatorie abbiano rappresentato una risposta sistematica all’integrazione razziale.

Negli anni Settanta, attivisti e organizzazioni per i diritti civili denunciarono apertamente l’uso sproporzionato di sospensioni e espulsioni come strumenti di esclusione che minavano le decisioni giudiziarie sull’abolizione della segregazione. Quel fenomeno, noto come “student pushout” è un capitolo doloroso che illustra come la lotta per l’uguaglianza sia stata costantemente ostacolata da politiche disciplinari che punivano in modo più severo gli studenti neri, spesso per comportamenti di poco conto o addirittura per il solo fatto di sfidare norme sociali discriminatorie.

Uno dei motivi principali di questa disparità è legato a un pregiudizio conosciuto come “adultification bias”: gli studenti neri vengono percepiti come più grandi e meno innocenti rispetto ai loro coetanei bianchi, e quindi considerati meno degni di comprensione o di supporto. Questo porta a una maggiore severità nel giudicare il loro comportamento, alimentando un circolo vizioso di esclusione e insuccesso scolastico.

Nonostante tutto, la strada verso il cambiamento è ancora aperta. La recente legge approvata in California, che vieta le sospensioni per reati minori come la “volontaria disobbedienza”, rappresenta un importante passo avanti nel riconoscere e combattere le disparità disciplinari.

L’uso di pratiche disciplinari esclusive non solo danneggia il percorso educativo degli studenti colpiti, ma ha effetti negativi anche sul loro futuro, aumentando il rischio di abbandono scolastico e riducendo le opportunità di successo nella vita adulta. Per questo, è urgente un impegno diffuso per sostituire i metodi punitivi con strategie basate sulla giustizia riparativa e su un approccio inclusivo che consideri le diverse esigenze degli studenti.

Elena Caccioppoli