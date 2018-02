Dopo quasi 20 anni le Spice Girls stanno tornando. Ad annunciarlo è Victoria Beckham in un’intervista rilasciata a Vogue durante la presentazione della collezione autunno inverno del suo brand. La notizia della reunion di una delle girl band più famosa di tutti i tempi è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i fan delle Spice Girls.

Ma la bella Posh Spice ci tiene a smorzare gli entusiasmi: “Non canterò e non andremo in tour. Ero rimasta in contatto con le ragazze singolarmente, ma è stato fantastico ritrovarci tutte assieme”. Victoria ha poi aggiunto che il gruppo preferirebbe esibirsi in un numero minore di concerti piuttosto che in un tour estenuante, cosa difficile per 5 mamme.

Una fonte vicina alle Spice Girls ha precisato meglio i particolari della prossima storica reunion della band. Victoria Beckham, Emma Bunton, Gery Hallywell, Melanie Brown e Melanie Chisholm starebbero già lavorando a un format televisivo per ragazzi, in cui potrebbero coinvolgere anche i loro figli.









La reunion però, come sempre avviene in questi casi, sarebbe innanzitutto una questione di business. Il loro ritorno varrebbe infatti 10 milioni di sterline che ovviamente fanno gola alle ex Spice. Prima fra tutte alla signora Beckham, visto che gli affari del suo marchio non vanno a gonfie vele. La casa di moda di Victoria Beckham, infatti, è in perdita di oltre 8 milioni di sterline e ciò costringerebbe la compagna di David Beckham a rimettersi in gioco, musicalmente, per rimettere in sesto i conti della sua casa di moda.

Quella in programma non è però la prima reunion della band. Risale al singolo Viva Forever il primo stop delle Spice Girls, con l’addio di Gery Hallywell. Le quattro ragazze si sono riunite per la prima volta nel 2007 e poi nel 2012 in occasione delle Olimpiadi di Londra. Da lì in poi i microfoni sono rimasti spenti fino all’annunciato ritorno di pochi giorni fa.

Barbara Burattini