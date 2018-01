La “creatura” nasce in Cile ad opera di alcuni ricercatori della facoltà di Ingegneria dell’Università Cattolica di Santiago e ha già richieste da Brasile, Messico e Colombia.

Il boom dell’intelligenza artificiale

Il supervisore del progetto, Alvaro Soto, assicura però che il robot non sostituirà il personale ma sarà operativo solo durante la notte e unicamente per compiere lavori gravosi e complessi, altrimenti pesanti per i dipendenti.

Si può dire che nel 2017 ci sia stata una vera esplosione per quanto riguarda l’applicazione dell’intelligenza artificiale. L’analisi per il nuovo anno prevede però un futuro di maggiore concretezza, privilegiando progetti più funzionali che futuristici.

Questo significa poco spazio per ipotesi avveniristiche figlie della fantascienza ma applicazioni concrete e reali che invoglino le aziende a finanziare i progetti. Inevitabili gli insuccessi lungo la strada, strumentali per ottenere comunque applicazioni valide.

Il robot cileno sembra quindi in linea con questa tendenza.









Dotato di “navigatore”

E’ capace di creare una mappa iniziale dello spazio in cui opera, modificandola periodicamente anche in base agli ostacoli che trova lungo il percorso.

Realtà dinamiche come un supermercato infatti presentano continue variazioni durante il suo percorso, come carrelli o oggetti che ingombrano le corsie lungo cui si muove. E’ necessaria perciò una sorta di programmazione della “navigazione” da correggere in caso di necessità.

Per fare questo è dotato di sistemi sensoriali che gli consentono di “vedere” dove va, evitando anche le persone eventualmente presenti.

Sembra quasi di vedere “Big Hero”, un cartone animato di qualche anno fa: il protagonista è un grosso robot pacioccone, costruito da un piccolo genio della robotica.

Proprio come nel cartone, l’automa cileno una volta terminato il proprio turno ritorna alla sua postazione collegandosi alla corrente elettrica per ricaricare le batterie. Ogni giorno inizia il lavoro a mezzanotte e percorre i tre chilometri di corsie in poco più di tre ore.

Chissà cosa ne pensano i sindacati.

Alessandro Desogus