L’origine della vita sulla Terra è un enigma che affascina gli scienziati da secoli. Tra le varie teorie proposte, una delle più suggestive riguarda i microfulmini, fenomeni elettrici di scala microscopica che potrebbero aver avuto un ruolo fondamentale nei processi chimici primordiali. Nuove ricerche suggeriscono che questi minuscoli lampi di energia, generati nelle nebbie e negli spruzzi d’acqua, potrebbero aver contribuito alla formazione delle molecole essenziali per la vita.

Un team di chimici della Stanford University, guidato dal professor Richard Zare, ha scoperto che le microgocce d’acqua, quando disperse in un sottile velo di nebbia o sollevate da onde e cascate, possono generare piccole scariche elettriche. Questo fenomeno potrebbe aver attivato reazioni chimiche fondamentali che hanno portato alla sintesi di molecole organiche essenziali. La scoperta, pubblicata su Science Advances, apre nuove prospettive sulla comprensione di come la materia inanimata abbia potuto trasformarsi in qualcosa di vivo.







Il ruolo dei microfulmini nella nascita della vita

Le ipotesi sulla nascita della vita sono numerose e dibattute. Già nel 1859, Charles Darwin suggeriva che le prime forme viventi potessero essere emerse da una “piccola pozza calda”, dove le condizioni favorevoli avrebbero permesso la formazione di composti organici complessi.

Nel corso del tempo, altre teorie hanno guadagnato consensi: alcuni scienziati hanno ipotizzato che la vita possa aver avuto origine nelle profondità oceaniche, vicino alle bocche idrotermali che rilasciano fluidi ricchi di minerali. Altri ritengono che comete in collisione con la Terra abbiano introdotto gli elementi necessari alla sintesi degli amminoacidi.

Una teoria storica, risalente agli anni ’50, suggerisce che le scariche elettriche, come quelle dei fulmini, abbiano avuto un ruolo fondamentale nella formazione delle molecole organiche. Nel famoso esperimento di Miller-Urey, gli scienziati riuscirono a produrre amminoacidi facendo passare scariche elettriche attraverso una miscela di gas che simulava l’atmosfera primordiale della Terra. Tuttavia, questa ipotesi ha suscitato diverse critiche: le scariche atmosferiche erano probabilmente troppo rare per aver avuto un impatto significativo e i composti chimici prodotti tendevano a disperdersi rapidamente.

L’esperimento di Stanford e il ruolo delle microgocce

L’idea avanzata dal professor Zare e dal suo team si basa su un fenomeno molto più comune e diffuso di quanto si pensasse. Durante i loro esperimenti, i ricercatori hanno spruzzato acqua in una camera riempita con un mix di gas simile a quello dell’atmosfera terrestre primordiale. Analizzando le reazioni, hanno osservato la rapida formazione di molecole fondamentali, tra cui acido cianidrico, glicina (un amminoacido coinvolto nella sintesi delle proteine) e uracile (un componente essenziale dell’RNA).

Il meccanismo alla base di questo processo è sorprendentemente semplice: quando le microgocce d’acqua si muovono attraverso l’aria, acquisiscono cariche elettriche opposte. Nel momento in cui queste gocce si uniscono, le cariche si scaricano sotto forma di microscopiche scintille. Anche se queste scariche sono infinitamente più piccole dei fulmini atmosferici, sembrano essere abbastanza potenti da innescare reazioni chimiche fondamentali per la vita.

Un nuovo tassello nello studio della vita primordiale

Secondo gli esperti, questa scoperta potrebbe rivoluzionare il modo in cui immaginiamo la nascita delle prime molecole organiche. La dottoressa Eva Stueeken, ricercatrice dell’Università di St Andrews, ha definito lo studio “affascinante”, sottolineando l’importanza di approfondire l’analisi con diverse combinazioni di gas e fluidi. Questo potrebbe aiutare a comprendere quanto questo meccanismo abbia contribuito, su scala globale, alla formazione delle molecole prebiotiche.

Anche il professor David Deamer, esperto di chimica prebiotica presso l’Università della California, Santa Cruz, ha riconosciuto il valore della ricerca, affermando che questi microfulmini possono essere considerati una delle molteplici fonti di energia che potrebbero aver facilitato la sintesi di composti organici prima che la vita avesse inizio. Se questi processi erano diffusi sulla Terra primordiale, è possibile che abbiano avuto un impatto significativo, accelerando la formazione di composti organici complessi.

Inoltre, questa teoria potrebbe avere implicazioni anche per l’astrobiologia. Se la vita è emersa attraverso meccanismi così semplici e diffusi, allora condizioni simili potrebbero esistere su altri pianeti con atmosfere ricche di vapore acqueo e superfici ricoperte d’acqua.

Elena Caccioppoli