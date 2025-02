È finalmente giunto il momento di dare una sbirciata al dietro le quinte della trentasettesima edizione del Salone Internazionale del libro di Torino. In base a quanto emerso nel corso di una presentazione tenutasi presso il Museo dell’Automobile di Torino, la fiera avrà luogo – come di recente consuetudine – al Lingotto Fiere e occuperà l’arco temporale compreso tra il 15 e il 19 maggio 2025.

Obiettivo della nuova edizione sembrerebbe quello di restituire alla parola il suo significato più semplice e più puro, e, proprio perché il più semplice, il più essenziale: la parola altro non è che il mezzo privilegiato dall’uomo ai fini della comunicazione. Movente principale che induce all’utilizzo della parola è, di fatto, la necessità di interagire con l’altro: è nell’atto della comunicazione che si instaura uno spazio di dialogo – condiviso con l’interlocutore – in cui fluttuano idee, sogni, bisogni, desideri, timori, racconti, opinioni, e tutta quella moltitudine di pensieri che abita mente, anima e intelletto.

Il tema del Salone sarà Le parole tra noi leggere. Nel presentarlo, Annalena Balenini, direttrice della rassegna, esordisce così:

Le parole tra noi leggere è il tema della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. È un romanzo di Lalla Romano pubblicato nel 1969, ebbe molto successo ed è stato amato e discusso per la sua intima modernità: oggi riprende vita proprio a Torino attraverso questo titolo, che è anche un verso di Eugenio Montale.

E continua:

Riguarda, dal punto di vista letterario, la possibilità di una verità poetica, ma evoca da ogni lato un sentimento più vasto, quello per l’incontro: il tentativo ostinato e allegro di entrare in contatto con il “noi”, usando le parole per conoscere, raccontare, scambiare idee, offrendo uno spazio di dialogo sull’arte ma anche su tutto quello che succede, che riguarda il mondo e quindi ci riguarda. Questo Salone rinnova e omaggia le parole e la particolare materia di cui sono fatte: leggera, precisa, preziosa.