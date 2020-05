Il Salone Internazionale del libro si sposta sul Web per un’edizione “EXTRA”

Dal 14 al 17 maggio il Salone Internazionale del Libro si sposterà sul web con 4 giorni di incontri live streaming che coinvolgono i grandi nomi dell’editoria, della musica e del cinema.

Anche studiosi di scienza, storia e filosofia hanno risposto al caloroso appello degli organizzatori. Il pubblico affezionato alla più grande fiera italiana dedicata al libro può aspettarsi grandi eventi da questa edizione denominata “Salone del Libro EXTRA”.

Quando, mesi fa, è stato scelto il titolo della XXXIII edizione, “Altre forme di vita“, l’obiettivo era di evocare il futuro prossimo. Oggi questo titolo si dimostra una piccola profezia. Stiamo davvero vivendo “altre forme di vita”, “forme di vita” che fino a qualche mese fa non potevamo immaginare. Ma l’uomo è tanto fragile e tanto inadeguato almeno quanto è capace, volta per volta, di tirarsi fuori dal ventre di balena.

Il tema di questa edizione straordinaria sarà, appunto, Altre forme di vita, dedicata alle vittime della pandemia di Covid-19, alle loro famiglie e al personale sanitario che ha lavorato duramente negli ultimi mesi.

Questa edizione, inoltre, inaugura il percorso di eventi che porterà in autunno. Con la speranza di condizioni migliorino verrà programmata un’edizione tradizionale al Centro Congressi Lingotto di Torino.

Nonostante tutto, a un certo punto bisogna reagire. E allora il Salone non si farà fisicamente, ma avremo un'edizione straordinaria: dal 14 al 17 maggio saremo online con un programma ricchissimo

Ma non tutto il male viene per nuocere, o meglio, cerchiamo dei lati positivi nell’esperienza di quarantena che stiamo vivendo. Così come hanno fatto molti musei nel mondo, diffondere la cultura utilizzando internet può essere un modo per raggiungere tutte le persone. Poter seguire le dirette live streaming nella comodità della propria casa, daranno un valore aggiunto a questa edizione EXTRA de Il Salone Internazionale del Libro. Questi eventi web danno la possibilità agli amanti dei libri e della lettura di poter interagire con autori internazionali che altrimenti non ci sarebbero stati.

Gli ospiti del Salone Internazionale del Libro

Ad aprire la serie di incontri sarà Alessandro Barbero in diretta dalla Mole Antonelliana di Torino Giovedì 14 maggio.

Venerdì sarà la volta di David Quammen, divulgatore scientifico che nel 2012 con il suo libro “Spillover” preannunciò l’arrivo di una pandemia di origine zoonotica. Sempre venerdì ci sarà la scrittrice francese Annie Ernaux, autrice del romanzo “Gli anni” e vincitrice del Premio Strega Europeo 2016.

Per Sabato 16 maggio è organizzato l’incontro con Donna Haraway, scienziata e intellettuale statunitense i cui studi hanno portato alla Teoria Cyborg. Sempre sabato sarà presente Jared Diamond autore di “Armi, acciaio e malattie” e del più recente “Crisi. Come rinascono le nazioni”.

Tantissimi anche gli autori e artisti italiani. Tra questi: Jovanotti, Samantha Cristoforetti, Zerocalcare, Francesco Piccolo, Vinicio Capossela, Roberto Saviano, Myss Keta e i ragazzi di Fridays For Future.

A breve sarà disponibile in programma completo sul sito del Salone del Libro.

Giulia Fasano