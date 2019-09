Il Signore degli anelli diventa una serie tv grazie ad Amazon

Dopo “American Gods”, “The Man in the High Castle” e “Mr. Robot”, Amazon Prime Video arriva sullo schermo con una novità: anche Il Signore degli anelli diventa una serie.

La trilogia che diventa serie tv

La serie tv tratta dalla trilogia de “Il Signore degli anelli” di Tolkien sarà prodotta da Amazon, con un investimento “previsto” di circa un miliardo di dollari. Uno dei budget più alti della storia per la produzione di una sere tv.

In una recente dichiarazione, l’azienda ha affermato che la preproduzione è già iniziata, mentre per le riprese si dovranno attendere i prossimi mesi.

L’ufficio stampa degli Amazon Studios ha rivelato che la serie tv sarà girata in Nuova Zelanda, smentendo quanto trapelato in precedenza riguardo la possibile scelta della Scozia.

Related Posts

Cercavamo un’ambientazione maestosa con coste, foreste e montagne incontaminate, che ospitasse anche set di primo piano a livello mondiale, studios e tutti i professionisti del settore.

Siamo felici di poter confermare che le riprese si terranno in Nuova Zelanda.

Ringraziamo i cittadini, il governo e la città di Auckland per averci supportato durante la fase di preproduzione.

Ci sentiamo già a casa e non vediamo l’ora di rinsaldare questo legame negli anni a venire.