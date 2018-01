Sedici milioni di follower chiedono la chiusura dei canali social di Logan Paul, un famoso YouTuber americano. Cosa può aver fatto questo giovane ragazzo per tirarsi addosso l’ira del Web?

La storia, purtroppo, è molto triste e ci ricorda – ancora una volta – come sia facile perdere la sensibilità quando tra noi e il mondo c’è uno schermo del computer.

Logan Paul, ai blocchi di partenza di un’importante carriera come YouTuber e Influencer, decide di pubblicare sul proprio canale un video che mostra la scena di una persona che aveva deciso di togliersi la vita nella foresta di Aokigahara, ai piedi del monte Fuji. La foresta giapponese è tristemente nota per il numero dei suicidi e il Vlogger, durante un’escursione con i propri amici, incontra proprio uno di questi uomini disperati che aveva appena deciso di togliersi la vita. La decisione di riprendere il corpo del suicida, aggiungendo risate e commenti fuori luogo è stata già di per sé una pessima mossa, aggravata successivamente dalla messa online della clip. La reazione dei follower indignati è stata naturalmente immediata e altrettanto rapida è stata la rimozione del video da parte di YouTube.

Naturalmente non è servito assolutamente a nulla il video di scuse di Logan Paul, il quale non riesce in nessuno modo a convincere i suoi follower della sincerità del suo pentimento. Non si capisce perché, stupidità e insensibilità a parte, il ragazzo abbia deciso di ridere e scherzare su una questione triste e delicata quanto lo può essere solo un suicidio. Indignate anche molte star che esprimono il loro disappunto su Twitter, tra le quali Sophie Turner (di Game of Thrones) e Aaron Paul (di Breaking bad).

Assistiamo così al suicidio mediatico di un promettente Vlogger, era il tredicesimo più seguito a livello mondiale della piattaforma YouTube. Ma tutto sembra essere andato in fumo a causa di una bravata senza senso che ha messo in luce un aspetto del ragazzo che nessuno è disposto a sostenere. I canali del Vlogger stanno chiudendo, uno dopo l’altro, proprio in queste ore.

Elisa Bianchedi