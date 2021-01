Il termometro linguistico della preistoria rivela il progresso dei Sapiens

Lo studio sul termometro linguistico è stato pubblicato su Science Advance.

Il termometro linguistico non è proprio un termometro. Questo potente strumento basato sulla fisica serve a mappare il ritmo dello sviluppo del linguaggio e dell’innovazione umana. lo strumento è in grado di fornirci informazioni finanche alla preistoria prima che venissero conservati i registri. Tobias Galla, professore di fisica teorica, Ricardo Bermúdez-Otero, dottore in linguistica storica hanno unito le forzacome parte di un team internazionale. Qui hanno condiviso le loro diverse competenze per sviluppare il nuovo modello. Galla ha applicato la fisica statistica, solitamente utilizzata per mappare atomi o nanoparticelle. Ciò serviva a costruire un modello basato sulla matematica che rispondesse alle dinamiche evolutive del linguaggio. In sostanza, le forze che guidano il cambiamento della lingua possono operare per migliaia di anni e lasciare una “firma geospaziale” misurabile. Questo permette di determinare come le lingue di diverso tipo sono distribuite sulla superficie della Terra.

Lingue calde e fredde

Bermúdez-Otero afferma che “nel nostro modello ogni lingua ha una raccolta di proprietà o caratteristiche. Alcune di queste caratteristiche sono quelle che descriviamo come ‘calde’ o ‘fredde’. Quindi, se una lingua mette l’oggetto prima del verbo è relativamente probabile che rimanga bloccato con quell’ordine a lungo. Questa è una caratteristica” fredda “. Al contrario, marcatori come l’articolo inglese ‘the’ vanno e vengono molto più velocemente: possono essere qui in un periodo storico e sparire in quello successivo. In questo senso, gli articoli definiti sono caratteristiche calde. “La cosa sorprendente è che le lingue con proprietà ‘fredde’ tendono a formare grossi gruppi, mentre le lingue con proprietà ‘calde’ tendono ad essere più disperse geograficamente”.

Geografia del cambiamento

Questo metodo funziona quindi come un termometro linguistico. Lo strumento consente ai ricercatori di dire retrospettivamente se una proprietà linguistica è più incline a cambiare nel tempo rispetto a un’altra. Il modello potrebbe anche fornire un benchmark simile per il ritmo del cambiamento in altri comportamenti o pratiche sociali nel tempo e nello spazio. “Ad esempio, supponiamo di avere una mappa che mostra la distribuzione spaziale di alcune pratiche culturali variabili per le quali non hai documenti storici. Potrebbe essere qualsiasi cosa, come regole diverse sul matrimonio o sull’eredità dei beni”, ha aggiunto Bermúdez-Otero.

Temperatura di una pratica

“Il nostro metodo potrebbe, in linea di principio, essere utilizzato per accertare se una pratica cambia nel corso del tempo storico più velocemente di un’altra, cioè se le persone sono più innovative in un’area piuttosto che in un’altra, semplicemente osservando come è la variazione odierna distribuito nello spazio ” continua Bermúdez-Otero. I dati di origine per la modellazione linguistica provengono dalle lingue odierne e il team ha fatto affidamento su The World Atlas of Language Structures (WALS). Contiene le informazioni di 2.676 lingue contemporanee. Come spiega Galla “eravamo interessati a fenomeni emergenti, come il modo in cui gli effetti su larga scala, ad esempio i modelli nella distribuzione delle caratteristiche del linguaggio, derivano da interazioni relativamente semplici. Questo è un tema comune nella ricerca sui sistemi complessi.

"Sono stato in grado di aiutare il team con la mia esperienza negli strumenti matematici che abbiamo utilizzato per analizzare il modello linguistico e nelle tecniche di simulazione. Ho anche contribuito a creare il modello in primo luogo e ponendo domande che un linguista forse non avrebbe posto allo stesso modo. "









