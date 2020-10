La violenza aggrava la fame nel Sahel

Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), il conflitto nel Sahel ha causato una delle più grandi crisi umanitarie del mondo. Con 24 milioni di persone bisognose di aiuti quest’anno e 13 milioni che soffrono la fame. Una delle principali cause, dell’aggravarsi della violenza nel Sahel dell’Africa occidentale, è l’accesso ineguale alla ricchezza. Che ha costretto milioni di persone a fuggire dalle proprie case.

Il Sahel (dall’arabo, “costa”) è la parte inferiore del Sahara, il più grande deserto (non polare) del pianeta. Quest’area di tre milioni di chilometri quadrati (più grande di tutta l’Argentina) è stata per secoli una zona di passaggio obbligatoria per vaste rotte commerciali tra Europa, Africa e Asia.

Importanti centri politici prosperarono nelle sue calde steppe durante l’epoca precoloniale, dagli imperi del Ghana e del Mali ai regni di Kanem e Shilluk. Durante il diciannovesimo e il ventesimo secolo, la regione fu soggetta all’imperialismo francese – ad ovest e al centro – e britannico – ad est.

Oggi, a 60 anni dalla sua decolonizzazione, il Sahel sta attraversando una situazione critica in termini politici, economici, sociali e ambientali. E’ un’area deliberatamente trascurata dalla comunità internazionale in quanto non incide in modo decisivo “sui centri economici e produttivi che hanno un impatto globale .

La diffusa crisi umanitaria ha causato più di tre milioni di sfollati e rifugiati. Negli ultimi mesi, l’emergenza economica e i problemi di mobilità sono aumentati in modo significativo a seguito della pandemia COVID-19.

Conflitti armati, inondazioni e problemi economici si aggiungono alla tensione generale. Solo nei tre paesi Burkina Faso, Mali e Niger, più di sette milioni di persone sono gravemente colpite dalla fame. Si prevede che il numero potrebbe salire a 13 milioni e gli aiuti sono difficili per via degli attacchi terroristici. Il più delle volte è vietato anche l’accesso in alcune zone.

Con le sue vaste distese desertiche e i suoi confini porosi, il Sahel si è rivelato terreno fertile per l’ascesa della militanza islamista in una delle regioni più povere del mondo. Mentre il cambiamento climatico ha peggiorato la competizione per le risorse in diminuzione.

Mentre i gruppi islamici sono attivi nella travagliata regione, appena a sud del deserto del Sahara, i disordini sono guidati più dalla disuguaglianza che dalla povertà. O, peggio ancora, dalle credenze religiose. A rilevarlo è stato uno studio commissionato dal gruppo di aiuto Catholic Relief Services.

Ad aprile, i Catholic Relief Services hanno parlato con centinaia di persone nella zona a tre frontiere di Mali, Burkina Faso e Niger. Molte delle quali hanno affermato che la principale causa di violenza è stata la disoccupazione giovanile. Oltre che la mancanza di opportunità economiche, spingendo molti a unirsi a gruppi armati.

L’1% più ricco degli africani occidentali possiede più di tutti gli altri, nella regione, messi insieme. Il Governi si muove a rilento nel tentare di ridurre la disuguaglianza attraverso politiche come la tassazione e la spesa sociale,

L’impotenza istituzionale

La destabilizzazione della regione ha avuto un picco nell’ultimo decennio. I primi episodi sono stati un riverbero degli episodi della Primavera Araba in Libia e Algeria. Le tensioni hanno alimentato la proliferazione di gruppi armati che hanno iniziato ad agire anche nel Sahel attraverso i porosi confini del deserto.

Successivamente, la regione si è scontrata con altri gruppi jihadisti e / o secessionisti. Al Qaeda per il Maghreb islamico (AQIM) e il Movimento arabo di Azawad (MAA) nel nord del Mali nel 2012 e Boko Haram nel nord-est della Nigeria dal 2010. Le conseguenze di questi problemi interni si diffusero rapidamente in tutto il Sahel centrale.

Dal 2014, in Camerun, Niger e Burkina Faso, ci sono stati centinaia di attacchi da parte di gruppi jihadisti e altre forze armate contro strutture governative, centri produttivi e comunità di villaggio. Nel corso degli anni, la violenza è aumentata a causa di una crisi di governance nelle aree rurali.

Le risposte primariamente militari dei governi, compreso l’uso di milizie di autodifesa sulle quali esercitano un controllo limitato, hanno spesso portato ad abusi che spingono le vittime civili tra le braccia dei jihadisti. Alcuni fattori, come la crisi climatica ei flussi migratori dal sud al Mediterraneo, hanno intensificato molti conflitti distributivi nella regione. Nel 2019 il Burkina Faso ha subito più attacchi jihadisti di qualsiasi altro Paese saheliano.









In ogni paese del Sahel, le autorità hanno accusato la negligenza dei precedenti leader in carica. E nella maggior parte dei casi continuano a non riconoscere la natura endogena e la gravità della situazione. Ad eccezione del Burkina Faso, che ha creato il Piano nel 2017. Sahel Emergency (PUS), finora non riuscito. Pertanto, hanno ampiamente fatto ricorso alla forza militare, con l’appoggio delle truppe europee.

Finora l’istituzionalismo regionale è stato impotente di fronte alla crisi della sicurezza. Ad esempio, la creazione del G5 Joint Force per il Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad) nel 2014 è fallita. Era certo che il jihadismo si sarebbe diffuso orizzontalmente, attraversando il Sahel da est a ovest. Si è invece verificata un’espansione verticale che ha trasferito la minaccia dalla savana sudanese ai paesi costieri dell’Africa occidentale. Come Costa d’Avorio, Ghana, Togo e Benin.

La minaccia di instabilità sul Golfo di Guinea (e quindi sui pozzi petroliferi offshore) ha incoraggiato una risposta più ferma da parte della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale. ECOWAS.

Tra la corsa all’oro e i cambiamenti climatici

Parallelamente ai conflitti armati, nel Sahel centrale l’estrazione dell’oro si è intensificata a partire dal 2012. A causa della scoperta di una vena, particolarmente ricca, che attraversa il deserto da est a ovest.

Negli ultimi cinque anni, l’estrazione dell’oro nelle aree in cui lo stato è debole o praticamente inesistente. E’ “in possesso” di gruppi ribelli. E, l’estrazione artigianale costituisce una nuova fonte di finanziamento, oltre che uno strumento, per intensificare il reclutamento.

Le reti dell’economia informale e la criminalità transnazionale organizzata nella regione sono sempre più coinvolte nel contrabbando del metallo prezioso. Pertanto, la nuova economia enclave alimenta la violenza e rafforza il crimine. Gli stati del Sahel hanno tentato con parziale successo di ridurre la predazione estrattiva illegale, che ancora persiste a causa della mancanza di controllo nel commercio globale dell’oro nella pratica.

Nel loro tentativo di controllare i depositi, molti governi hanno delegato milizie parastatali a pattugliare queste aree. Gli stati del Sahel centrale oscillano tra gruppi armati incoraggianti e diffidenti. Che, una volta autorizzati, possono potenzialmente rivoltarsi contro di loro in qualsiasi momento.

Oltre alle lotte per il controllo di nuove risorse preziose, i conflitti tra agricoltori e pastori sulle scarse terre fertili del Sahel spiegano anche l’instabilità, intensificata dal cambiamento climatico. Di fronte all’emergenza umanitaria, le Nazioni Unite stimano che la regione disponga solo di un quarto delle risorse necessarie per alleviarla.

La siccità nel Sahel non è una novità. Negli anni ’70 la siccità ha aggiunto ulteriore stress economico a centinaia di località che vivevano al di sotto della soglia di povertà estrema. Dall’inizio della siccità, i paesi del Sahel si sono conosciuti per essere ecologicamente fragili e impoveriti.

La concorrenza mal gestita per l’accesso a risorse sempre più ambite, in particolare la terra, è alla base delle lotte tra comunità un tempo pacifiche. L’alternanza tra periodi di grave aridità e inondazioni interrompe i cicli di produzione agricola e alimenta la violenza interetnica. A loro volta, i gruppi ribelli traggono vantaggio da queste tensioni offrendosi come garanti di protezione e cibo.

All’inizio del 2019, l’allarmante gravità della situazione umanitaria ha spinto 17 paesi del Sahel e dell’Africa occidentale a incontrarsi nella capitale del Niger, Niamey. Con l’obiettivo di adottare un piano di investimenti da 400 miliardi di dollari fino al 2030. Combattere così gli effetti del cambiamento climatico.

In quell’incontro, i partecipanti hanno reso espliciti gli effetti del riscaldamento globale sulla riduzione dell’area di terra arabile. Che ha portato all’esaurimento delle risorse e all’aumento dell’insicurezza. Gli africani hanno sottolineato la necessità per i paesi industrializzati, principali responsabili del riscaldamento globale, di sostenere finanziariamente il Sahel, le prime vittime.

Quali soluzioni ci sono?

Secondo alcuni, per affrontare le radici del male, i Governi devono riprendere il controllo del proprio territorio. Cosa non facile, perché troppo spesso vi governa chi pensa che lo scopo delle cariche pubbliche sia arricchirsi invece di servire il popolo. E, il più delle volte, le forze di sicurezza sono sopraffatte e reagiscono con la violenza.

Altri paesi potrebbero aiutare con la formazione sui diritti umani, ad esempio, e sensibilizzare le forze di sicurezza in modo che la popolazione possa sostenerli nella lotta contro la minaccia. Oltre all’alleviamento della fame, sarebbe molto importante la creazione di fonti di reddito alternative.

Ma, più di tutto, c’è bisogno di un cambio di paradigma oltre un approccio largamente militare alla lotta contro i terroristi. Affrontare con successo le sfide multidimensionali che il Sahel deve affrontare richiederà un approccio a tutta la società. Raddoppiare gli sforzi per sostenere i governi nazionali e riconoscere che lo sviluppo non è mai un processo lineare. Specialmente di fronte a sfide interconnesse aggravate dalla pandemia.

Felicia Bruscino