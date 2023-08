Il traffico di droga a Roma: un sistema criminale che registra una sfrenata crescita

Nel cuore della capitale italiana, un’ombra crescente minaccia la sua bellezza e storia: il traffico di droga a Roma. In un contesto in cui l’impegno delle forze dell’ordine, le operazioni investigative e le condanne sembrano susseguirsi senza sosta, la situazione si fa sempre più preoccupante. Le parole del Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, pronunciate di recente davanti alla Commissione parlamentare antimafia, gettano luce su una realtà intricata e inaspettata. Contrariamente all’immagine di una città eterna, Roma si trova ora ad affrontare una sfida che mina la sua stessa essenza.

La recente testimonianza del Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, davanti alla Commissione parlamentare antimafia ha gettato luce su una realtà inquietante e in continua espansione: il traffico di droga nella capitale italiana. Mentre spesso si tende a associare il problema del traffico di droga a regioni del meridione, le parole del Procuratore evidenziano che Roma non è immune da questa pericolosa piaga.

A differenza di Palermo, dove Cosa Nostra sembra dominare l’80% delle attività criminali, a Roma la situazione è differente. Le organizzazioni criminali nella capitale sono costrette a collaborare e condividere risorse a causa delle limitazioni territoriali. Tuttavia, questa cooperazione non è senza conseguenze: i conflitti emergono, dando luogo ad atti criminali più gravi, come rapimenti, gambizzazioni, incendi ed omicidi.

Una delle dinamiche più inquietanti è proprio il legame tra il traffico di droga e i rapimenti. Secondo quanto affermato da Nello Trocchia su “Il Domani”, i sequestri di persona a Roma non sono eventi isolati, ma fanno parte di uno schema più ampio. Questo modus operandi sembra essere utilizzato come una sorta di garanzia per agevolare il traffico di droga. La capitale diventa un vero e proprio mercato dove il crimine prospera, le piazze di spaccio vengono costringono ogni gruppo criminale alla lotta per la propria posizione sociale e il prosperare del proprio “business”.

Un esempio eclatante è quello di Leandro Bennato, conosciuto come “il Biondo”, arrestato per sequestro di persona e detenzione ai fini di spaccio di una grande quantità di cocaina. La sua abilità nel gestire ingenti quantità di sostanze stupefacenti denota una notevole capacità di eludere gli investigatori e mantenere il controllo economico. Questi legami si estendono persino a figure come Costantino Sgambati, considerato un referente della ‘ndrina Bellocco nella Capitale.

Un quartiere emblematico della diffusione del crimine legato alla droga è San Lorenzo. Quest’area è diventata un triste simbolo della crescente violenza e diffusione della droga nelle strade. San Lorenzo sembra essere trasformato in una sorta di mercato a cielo aperto per lo spaccio di stupefacenti, dove il controllo delle autorità sembra mancare completamente. La storia di Mirko Di Leo, recentemente condannato per spaccio e considerato responsabile di una vasta rete di distribuzione di droga nel quartiere, è solo uno dei tanti esempi di questa allarmante realtà.

L’immagine di Roma come luogo di cultura, storia e bellezza sta lentamente cedendo il passo a una realtà più oscura e preoccupante. Mentre molti potrebbero aver associato la criminalità organizzata principalmente a strutture complesse e colletti bianchi, l’emergere di questa rete criminale sottolinea che il crimine a Roma ha radici profonde e interconnesse, basate su molteplici attivita’ criminali.

Le testimonianze come quelle del Procuratore Lo Voi e le rivelazioni di giornalisti come Nello Trocchia ci mettono di fronte a una realtà difficile da ignorare: il traffico di droga a Roma è diventato un sistema criminale molto piu’ramificato e pericoloso di quello che crediamo. È necessario un impegno congiunto delle autorità e della società civile per affrontare questa sfida e ripristinare l’immagine della capitale italiana come luogo di cultura e bellezza, anziché di violenza e crimine.