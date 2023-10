Il triste declino della salute mentale delle donne afghane

In un paese sconvolto da cambiamenti politici e sociali tumultuosi, le sfide psicologiche legate alla salute mentale delle donne afghane stanno prendendo il centro della scena, delineando una narrazione di sofferenza, forza e resilienza.

Nel corso degli ultimi due anni, l’Afghanistan è stato scosso da profondi sconvolgimenti politici e sociali a seguito della presa di potere dei talebani. Tuttavia, uno dei lati più oscuri di questa crisi è stato spesso trascurato: l’impatto devastante sulla salute mentale delle donne afghane. Un rapporto congiunto di tre agenzie delle Nazioni Unite, pubblicato recentemente, ha rivelato l’allarmante deterioramento delle condizioni psicologiche delle donne in questo paese martoriato.

Il rapporto, sviluppato da UN Women, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite, offre un quadro spietato della situazione. Nell’ultimo trimestre, quasi il 70% delle donne afghane intervistate ha dichiarato che i sentimenti di ansia, isolamento e depressione sono notevolmente aumentati rispetto al trimestre precedente. Un drammatico aumento dal 57% registrato in precedenza.

Le testimonianze sono state raccolte da 592 donne afghane, provenienti da 22 delle 34 province dell’Afghanistan, attraverso una serie di metodi che includono interviste online, incontri di persona e consultazioni di gruppo, così come telesondaggi individuali. Questo approccio variegato ha permesso di ottenere una panoramica completa delle sfide che queste donne affrontano quotidianamente.

Le storie raccolte sono profondamente toccanti e disegnano un quadro cupo. Le donne afghane riportano una serie di problemi psicologici che includono depressione, insonnia, la perdita di speranza e motivazione, ansia, paura, aggressività, isolamento sociale e un crescente isolazionismo, accompagnato da pensieri suicidi.

La depressione è diventata una compagna costante per molte di queste donne. La paura per la loro sicurezza personale e quella delle loro famiglie, unita all’incertezza economica, ha gettato un’ombra oscura sulla loro vita quotidiana. La mancanza di accesso ai servizi sanitari e psicologici ha reso questa battaglia ancora più difficile da affrontare. La notte, il sonno si sfugge via, sostituito da pensieri intrusivi e ricordi spaventosi. La speranza, una volta viva e vibrante, si è dissolta in un abisso di incertezza.

L’isolamento sociale è diventato un compagno insidioso. Molte donne afghane si sentono intrappolate nelle loro case, incapaci di partecipare alla vita pubblica a causa delle restrizioni imposte dai talebani. Questo isolamento ha contribuito a una sensazione crescente di impotenza e disperazione. L’aggressività, scaturita dalla frustrazione accumulata, si manifesta in modo distruttivo, sottolineando l’urgente necessità di interventi per preservare la salute mentale di queste donne.

Tuttavia, c’è ancora speranza. Il rapporto sottolinea l’importanza di fornire sostegno psicologico a queste donne, offrendo loro un rifugio sicuro e accesso a servizi di salute mentale di alta qualità. Inoltre, il riconoscimento globale di questa crisi è essenziale per mobilitare risorse e sforzi internazionali per mitigare l’impatto devastante sulla salute mentale delle donne afghane.

In un mondo che spesso dimentica le storie nascoste di sofferenza, è cruciale dare voce a queste donne e offrire loro una speranza di guarigione. Mentre l’Afghanistan continua a lottare per la sua stabilità, non dobbiamo dimenticare coloro che combattono una battaglia invisibile, una battaglia per la loro salute mentale e il loro benessere.