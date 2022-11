Il tuo nuovo smartphone elegante e più recente!

Honor 5 è un grande risultato sbloccato per Huawei in quanto è la prima volta dopo anni che i servizi di Google Play sono integrati in esso! Con la tecnologia più recente, lo smartphone di fascia media ha un design accattivante con un ampio display, insieme a spettacolari specifiche della fotocamera e prestazioni veloci.

Honor 50 ha straordinarie acquisizioni fotografiche con una configurazione quadrupla dell’obiettivo che include una fotocamera “principale” da 108 megapixel caratterizzata da pixel-binned di 9x per creare immagini da 12 megapixel, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, più un 2 dedicato -megapixel Bokeh e fotocamere Macro.

Inoltre, la sua fotocamera ha un’altra caratteristica affascinante che contiene:

Registrazione video 4K/30p

Lampeggio LED,

Fotocamera “selfie” frontale da 32 megapixel

Schermo OLED da 6,57 pollici

128 Mb o 256 GB di memoria integrata con 6 GB e 8 GB di RAM

La parte più eccitante è che Huawei ha avuto successo nell’attirare l’attenzione delle persone che non è stata guadagnata da diversi anni e un certo numero di questi modelli è stato venduto da Huawei poiché diverse app Android sono accessibili in esso come Instagram, WhatsApp Google Play Store, eccetera.

Facile Regolabile

Avendo uno schermo OLED da 6,57 pollici di dimensioni ottimali da 120 Hz, l’Honor 50 può essere definito “grande” negli smartphone, tuttavia, puoi comunque regolarlo facilmente tra le mani. Onestamente, non è GIGANTE come Samsung S21 Ultra con uno schermo da 6,8 pollici! I bordi curvi del design mobile con il peso più leggero lo rendono facile da usare per ore!

Nella parte inferiore del telefono è presente un altoparlante mono, con un altoparlante single-fire che suona in modo chiaro e forte, inoltre c’è una caratteristica eccezionale, ovvero una singola porta USB-C con un singolo vassoio sim e uno scanner di impronte digitali nel display che è facilmente raggiungibile con il pollice.

Fotocamera Impressionante

Recentemente l’unico smartphone che vale la pena acquistare per scattare foto straordinarie come un professionista è l’Honor 50 di Huawei in quanto ha una fotocamera principale da 108 MP, insieme a una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La qualità speciale della fotocamera da 108 MP è che utilizza una strategia di pixel binning 9 in 1 per creare fotografie da 12 MP che portano un wow!

L’app per le funzionalità della fotocamera Honor 50 si apre in modalità standard, ma puoi selezionare diverse modalità di scatto e filtro scorrendo verso destra o verso sinistra! A sinistra troverai “Ritratto”, “Notte” e “Apertura”, mentre a destra troverai “Video”, “Multi-Video” e altro!

Inoltre, la modalità standard è quella che utilizzerai la maggior parte del tempo con le sue opzioni di zoom che vanno da Wide (fotocamera ultra-wide) a opzioni di zoom digitale 2x.

La modalità video ha una funzionalità eccezionale con una risoluzione fino a 4K disponibile e il frame rate più veloce di 30 fps. Inoltre, c’è anche una modalità 1080/60p abilitata per impostazione predefinita.

Multi-video è l’ultima funzionalità che non è stata vista in precedenza in nessun dispositivo mobile. Divide lo schermo in due e utilizza due diverse telecamere contemporaneamente per fornire due diversi punti di vista all’interno di un singolo video. Fantastico!

Quindi, ti consente di svolgere più funzioni contemporaneamente:

Filma un soggetto e parla con la telecamera

Posteriore/Posteriore utilizza gli obiettivi grandangolari e standard

Dotato di zoom fino a 5x, in modo da poter scattare contemporaneamente una vista ultra-grandangolare e in primo piano del soggetto.

Prestazioni Di Potenza e Batteria

Tutto ciò di cui hai bisogno per prestazioni veloci può essere fornito da Honor 50. Il Qualcomm Snapdragon 778G è un chip affascinante, in quanto funge da tappabuchi tra la fascia medio-alta e i chipset di punta.

La capacità di questo chip di alta qualità e la velocità di archiviazione è così rapida che consente di scaricare rapidamente i tuoi giochi

La batteria ha portato una potenza incredibile per lo Snapdragon 778G non è un chip affamato che si trova all’estremità dell’ammiraglia e le ottimizzazioni del software dell’interfaccia utente magica si traducono nel risparmio della batteria per tutto il giorno.

Conclusione:

Nel complesso, dal design alle prestazioni, Honor 50 è diventato con successo un telefono user-friendly per i suoi clienti!

