Il mistero su un presunto vaccino segreto di Trump emerge dall’ultima visita medica del presidente al Walter Reed. Durante il controllo, Trump avrebbe ricevuto un vaccino antinfluenzale e un richiamo anti-COVID-19, notizia confermata da un memorandum del medico presidenziale. Il documento, poi sparito dal sito ufficiale della Casa Bianca, evidenzia tutta l’ipocrisia di un leader che in pubblico demonizza i vaccini mentre in privato se li fa somministrare, seguendo le stesse raccomandazioni scientifiche che spesso deride. Il vaccino segreto di Trump diventa così un simbolo del paradosso tra la retorica populista anti-vax e la pratica sanitaria privata, un contrasto che i social non hanno tardato a notare.

Il vaccino segreto di Trump: booster anti-COVID-19 al presidente no-vax

Donald J. Trump, notoriamente critico verso i vaccini, riceve “di nascosto” un booster anti-COVID-19 durante un esame medico, mentre i suoi alleati in pubblico lavorano per rendere più difficile l’accesso alle immunizzazioni. È quanto emerso venerdì 10 ottobre 2025, quando un memorandum del medico presidenziale, il capitano Sean Barbabella, ha confermato che Trump è in «salute eccezionale» e che ha ricevuto sia il vaccino antinfluenzale sia il richiamo del vaccino anti-COVID-19.







Nelle ore successive la notizia è rimbalzata tra i principali media americani, che ne hanno riportato alcuni stralci (tra cui la presunta “età cardiaca” di 14 anni in meno rispetto alle 79 primavere del presidente). Fox News, canale storicamente vicino a Trump, ha pubblicato il documento originale, poi diffuso anche sui social media. In Italia, la foto del memorandum è stata condivisa dal fact-checker David Puente sui suoi canali. Eppure, sulla pagina ufficiale della Casa Bianca, dove di norma vengono pubblicati questi aggiornamenti, non ve n’è traccia.

Casa Bianca e trasparenza: dov’è finito il memorandum ufficiale?

Il fulcro dell’episodio è tutto qui: mentre in pubblico si inscena una battaglia contro le campagne vaccinali e ogni intervento statale che le faciliti, in privato si segue saggiamente la tanto bistrattata “scienza ufficiale”. Che la Casa Bianca si sia accorta della gaffe e abbia prontamente cancellato le prove? Per chi conosce la parabola politica di Trump, questa ipocrisia non stupisce. Tuttavia, l’episodio assume tinte farsesche quando una semplice procedura sanitaria viene trattata come un segreto di Stato. È una svista, una scelta comunicativa, o una vera e propria strategia di dissimulazione?

Trump e i vaccini: il paradosso dell’uomo che predica contro la scienza

Il paradosso è evidente. Trump ha trascorso anni a denigrare gli obblighi sanitari, alimentando dubbi sui vaccini e invocando la libertà individuale contro le «vaccinazioni forzate». Eppure, quando si tratta della propria salute, non esita a farsi immunizzare con due vaccini. Questo contrasto svela la distanza tra retorica politica e prassi privata. Da un lato si ostacola l’accesso, si riducono incentivi e si indeboliscono le raccomandazioni pubbliche; dall’altro, la protezione personale diventa una priorità inconfessabile.

Questo doppio registro serve a preservare un’immagine coerente con le aspettative del suo elettorato più radicale. Per una parte significativa della base trumpiana, composta da complottisti, scettici dei vaccini e sostenitori della “libertà contro il sistema”, ammettere pubblicamente di essersi vaccinato significherebbe tradire un’identità collettiva costruita sull’opposizione all’establishment scientifico.

Trump non può mostrarsi debole né smentire apertamente le convinzioni che lui stesso ha alimentato, quindi, il silenzio diventa uno strumento di potere utile a mantenere la fiducia di chi lo percepisce come il simbolo della ribellione anti-élite.

Kennedy e le politiche anti-vaccino: l’alleato che complica le immunizzazioni

Il vaccino segreto di Trump acquista un peso ancora maggiore se inserito nel contesto delle politiche sanitarie attuali. Robert F. Kennedy Jr., oggi segretario della salute nel governo Trump, è noto per le sue posizioni scettiche sulle campagne vaccinali. Nel 2025 ha ristrutturato il comitato ACIP (Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione), rimuovendo i membri esistenti e nominando figure più critiche verso i vaccini. Parallelamente, i CDC (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) hanno adottato un approccio di “shared decision-making”, lasciando a medico e paziente la decisione finale sull’immunizzazione, invece delle tradizionali raccomandazioni pubbliche.

La comunità scientifica cerca di opporsi, con numerose organizzazioni sanitarie che hanno citato in giudizio Kennedy e l’HHS (Dipartimento della salute) accusandoli di mettere a rischio la salute pubblica, soprattutto di bambini e donne in gravidanza. Sul piano politico, senatori come Ron Wyden hanno chiesto un’indagine per conflitti d’interesse e politiche anti-vaccinazione.

Social network vs istituzioni: il vacuo teatro della trasparenza

Mentre i giornali americani si sono concentrati sulla salute “eccezionale” di Trump, sui social network si diffondevano foto (o presunte tali) del documento originale, completo di timbro e firma. Alcune testate hanno rilanciato post Facebook in cui si affermava che «il presidente ha ricevuto il booster e l’antinfluenzale» accompagnati da immagini amatoriali. Le pagine di satira e di meme si sono scatenate, facendo notare la contraddizione taciuta dai grandi media.

Nonostante la viralità della notizia, nel sito della Casa Bianca non compare alcuna copia ufficiale del memorandum: nessun PDF, nessun testo. In un’epoca in cui ogni comunicato governativo finisce negli archivi digitali, questa assenza è più che curiosa: è sospetta. Anche perché i memorandum di aprile e luglio 2025 risultano invece regolarmente pubblicati online.

Ipocrisia politica e vaccini

Questo episodio, solo apparentemente marginale, svela le contraddizioni profonde della politica contemporanea. Mostra come l’ipocrisia del potere possa trasformare un gesto di prevenzione in un atto clandestino. Parlare contro una misura di salute pubblica mentre la si adotta per sé è una forma di manipolazione grottesca.

Ma è anche una mossa funzionale a mantenere la maschera dell’anti-sistema, che serve a non incrinare il mito politico su cui Trump ha costruito il proprio consenso. La sua forza sta nel far credere di sfidare l’élite, anche quando si adegua alle stesse regole che in pubblico condanna.

In un momento in cui la fiducia nelle istituzioni sanitarie è fragile, la scelta di vaccinarsi in segreto ne mina ulteriormente la credibilità. Se ogni cittadino deve decidere liberamente, perché non farlo alla luce del sole? Il vaccino segreto di Trump è, in fondo, uno specchio deformante ma verissimo del potere populista, che si nutre delle proprie contraddizioni e sopravvive grazie alla complicità del silenzio.

Sara Pierri