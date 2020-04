Il virtuale supera il reale? L’esplosione degli e-games in tempi di coronavirus

Negli ultimi anni la nostra vita è sempre più strettamente connessa con i dispositivi digitali e con il mondo del virtuale, tanto che in alcuni ambiti questo arriva addirittura a superare quello reale. Si tratta di un’evoluzione che in realtà coinvolge tutta una serie di settori, dalla vita privata e personale a quella lavorativa, fino addirittura a quella sentimentale.

Anche le passioni ed i passatempi storici si sono visti trasposti nelle proprie versioni digitali, e un esempio perfetto di questo ragionamento è rappresentato dal settore di gaming e gambling. Tutto ciò che ha a che fare come scommesse, pronostici calcio , casinò e quant’altro. Proviamo a contestualizzare al meglio questa situazione e a comprendere perché il virtuale sta arrivando addirittura a superare il reale.

Che cosa sono gli e-games

A che cosa facciamo riferimento quando parliamo di e-games? Si tratta per l’appunto di tutta quella nuova “generazione” di giochi che si stanno facendo strada su supporti virtuali e non più fisici e concreti: bisogna subito distinguere in questo senso due macrocategorie del settore, tanto apprezzate e utilizzate quanto differenti tra loro per il modo di interpretare il gioco e per come sono strutturate.

Da una parte ci sono tutte quelle piattaforme di scommesse, gaming e gambling che già abbiamo citato: una nuova modalità di concepire ed attuare il gioco, con l’online a farla da padrone. Come vedremo successivamente questo è un settore che ha registrato una crescita incredibile negli ultimi anni: il 2019 è stato l’anno dei record e l’avvio del 2020 era stato altrettanto incoraggiante prima della pandemia.

Dall’altra invece c’è tutto quell’universo legato al gioco inteso come videogames, nel senso più puro del termine e non strettamente collegato al significato di scommessa: dunque, non un’attività che comporta un dispendio o comunque un rischio economico. E anche in questo caso la sezione si presenta come assolutamente variegata, potendo vantare al suo interno una serie di ramificazioni e settorializzazioni incredibilmente varie, ognuna rispondente alle rispettive categorie.

Passiamo adesso ad un’analisi più profonda della questione, e riflettiamo sulla situazione attuale: uno scenario nel quale il gioco virtuale rappresenta probabilmente uno degli unici settori, anche per quel che riguarda l’economia, che non sta soffrendo il virus ma che anzi da questa situazione sta traendo beneficio. Andiamo a vedere quali sono le motivazioni alla base di una tale trasformazione.

Perché il virtuale sta superando il reale

Cominciamo da un principio ben più generale e continuo: per quale motivo il gaming online sta raggiungendo negli ultimi anni i numeri di quello fisico, andando a minacciare seriamente il suo predominio sul settore? La risposta è semplice, e risiede nella comodità garantita dal settore virtuale: il gioco sul web permette infatti all’utente di giocare in qualsiasi momento e soprattutto ovunque, andando in questo modo a creare un beneficio evidente per il fruitore. Proprio questo è il punto di forza delle scommesse online.

Ecco allora che risulta semplice comprendere come questo specifico settore stia beneficiando dell’attuale situazione: uno scenario in cui tutti i cittadini sono chiamati a restare in casa e a non uscire per nessun motivo, se non quelli strettamente necessari. È chiaro che la possibilità di giocare online, senza limiti di tempo o di spazio, rappresenti un validissimo metodo per trascorrere il proprio tempo ed impegnare le giornate.

Perlomeno questo è quello che dimostrano i dati, con gli e-games (i giochi online per l’appunto) che hanno registrato dall’inizio della quarantena dovuta alla pandemia un boom di accessi sulle piattaforme incredibile, ancora superiore rispetto a quello dell’anno passato che come abbiamo detto aveva già ai tempi rappresentato un record. Ecco per quale motivo il virtuale sta superando il reale, a maggior ragione di questi tempi.