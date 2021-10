Il WWF di inganni, insabbiamenti e disonestà

All’inizio di questa settimana, il Comitato per le risorse naturali della Camera degli Stati Uniti ha tenuto un’udienza intitolata: ” Proteggere i diritti umani nella conservazione internazionale “. L’udienza ha ripetutamente messo in luce l’incapacità del WWF di assumersi la responsabilità del proprio ruolo nelle violazioni dei diritti umani. Jared Huffman, rappresentante degli Stati Uniti per il secondo distretto congressuale della California, ha presieduto l’udienza. Lo ha introdotto come incentrato su “diritti umani e diritti indigeni nei progetti di conservazione in tutto il mondo finanziati in parte dal governo degli Stati Uniti”.

Il Committee on Natural Resources della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti di entrambe le parti ed esperti indipendenti, hanno denunciato quello che viene chiamato il modello di “ conservazione fortezza”. Che porta ad atrocità contro i diritti umani, che intaccano la reputazione del WWF.

Un’udienza senza precedenti che ha visto la reputazione del WWF tagliuzzata da rappresentanti di entrambe le parti oltre che da esperti indipendenti. L’organizzazione ha ricevuto dure critiche per il suo coinvolgimento nelle violazioni dei diritti umani e per il suo continuo rifiuto di assumersene la responsabilità.

L’udienza è stata rafforzata dalle rivelazioni di Buzzfeed News insieme a molte altre indagini. Comprese testimonianze di popolazioni indigene rilasciate da Survival International nel corso di molti anni, che hanno rivelato il coinvolgimento del WWF nelle violazioni dei diritti umani. In particolare in Africa e in Asia.

Nel 2019 Buzzfeed News ha pubblicato una serie di articoli che documentano le violazioni dei diritti umani nelle aree protette gestite o co-gestite dal WWF. Per molti anni, il WWF ha assunto “ranger” in paesi stranieri per aiutare a far rispettare le politiche anti-bracconaggio in Africa e in Asia.

Decine di indigeni e locali sono stati stuprati, uccisi e torturati per mano dei ranger del parco finanziati dal WWF, che da decenni conosce gli abusi ma ha fatto poco per affrontarli. Queste violazioni derivano direttamente da un modello di conservazione della natura che incoraggia l’espulsione delle comunità indigene rubando le loro terre per creare aree di conservazione. Anche altre organizzazioni sono state implicate in abusi simili. Come la Wildlife Conservation Society e l’ African Park .

Il professore universitario John Knox, che ha condotto uno studio commissionato dal WWF sulle violazioni dei diritti umani nei progetti dell’organizzazione, ha dichiarato in udienza di essere rimasto molto deluso “ che il WWF non abbia rotto con il suo passato. La leadership del WWF continua a negare il proprio ruolo nella conservazione della fortezza e nelle violazioni dei diritti umani.

Knox ha chiesto all’organizzazione di scusarsi (per il suo coinvolgimento in passate violazioni dei diritti umani) e di assumersi la responsabilità (per i suoi fallimenti). Inoltre, ha rimproverato al WWF di aver fuorviato il comitato, poiché la dichiarazione del WWF a questo sottocomitato trae dal contesto citazioni dal rapporto del gruppo di esperti e dà così una falsa impressione delle conclusioni del gruppo.

È francamente scioccante. Queste accuse hanno anche evidenziato i continui impatti del colonialismo sulla conservazione della natura: il modo tradizionale di attuare la conservazione, cioè, per gli occidentali di venire in un paese, stabilire un parco nazionale con regole rigide ai confini ed espellere i loro abitanti, continua a causare conflitti oggi. ‘

La direttrice di Survival, Caroline Pearce, ha confermato quanto detto da John Knox. Nel senso che il“WWF non è l’unica organizzazione che si comporta così. Questo tipo di abuso è profondamente radicato nel tradizionale modello dominante di conservazione della natura. Che è in diretto conflitto con i diritti umani e, in particolare, con i diritti delle popolazioni indigene.

Per decenni, questo non solo è stato ignorato, ma è stato sostenuto da grandi organizzazioni di conservazione che rastrellano massicci finanziamenti governativi e aziendali mentre chiudono un occhio sulle atrocità commesse contro le popolazioni indigene e altre comunità locali. Il furto di vaste aree di terre indigene in nome della conservazione della natura è, come ha affermato il membro del Congresso Bentz, un colonialismo moderno che sta finalmente venendo alla luce, senza pietà.

Pearce conclude che “ questo dovrebbe essere un campanello d’allarme, non solo per le celebrità che sostengono il WWF, come Leonardo DiCaprio e il principe William, ma anche per i sostenitori filantropici e aziendali che spendono soldi per la conservazione della fortezza presumibilmente per” proteggere ’30 per cento della terra : queste organizzazioni e il loro modello di conservazione sono tossici. Con l’inizio della COP26, una strada maestra per garantire la sostenibilità dell’ambiente e della biodiversità richiede un approccio basato sui diritti che, in particolare, riconosca i diritti territoriali delle popolazioni indigene; e non attraverso le ONG di conservazione per le quali l’abuso è una caratteristica, non un errore”.

Questo, ormai noto, è la conseguenza di un buon numero di denunce che si susseguono da anni, che hanno rimesso in discussione alcune azioni del WWF. Nel 2017, ad esempio, dopo che il WWF ne aveva negato l’esistenza. E’ trapelato un rapporto interno, commissionato da questa organizzazione, sull’impatto del suo lavoro di conservazione sui pigmei Baka del Camerun, in Africa centrale. Il rapporto ha rivelato che il WWF sapeva che i Baka non erano stati consultati sui parchi nazionali che ora esistono sulla loro terra. Tuttavia, da allora l’organizzazione ha pubblicamente sostenuto che c’era “ un alto livello di consenso nelle comunità”.

Lo stesso anno, un’indagine della BBC rivelato che i popoli indigeni che vivono intorno al Kaziranga National Park in India hanno subito arresti e percosse, torture e morte, per la politica di “sparare sul posto” che è stata applicata entro i suoi limiti.









Entro il 2020, il governo degli Stati Uniti ha bloccato più di $ 12 milioni di finanziamenti per il WWF, la Wildlife Conservation Society (WCS) e altre ONG di conservazione, dopo un’indagine bipartisan per scoprire se i fondi federali per la conservazione sostenevano pattuglie di bracconaggio implicate nelle violazioni dei diritti umani in Africa.

La notizia è arrivata attraverso la fuga di un documento del governo che spiegava anche come le organizzazioni per la conservazione, come il WWF, non abbiano informato il governo degli Stati Uniti che i programmi da esso finanziati erano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in molti paesi.

Felicia Bruscino