Si preparavano ad una festa: cinque amici, una villa da sogno tutta per loro, e soprattutto tanta voglia di divertirsi. Purtroppo, quella che doveva essere una serata indimenticabile si è trasformata in tragedia.

È successo a Castelnuovo don Bosco, in provincia di Asti, a circa trenta chilometri da Torino, dove due ragazzi, Marco Lipari e Ilaria Abele, rispettivamente di 21 e 19 anni, hanno perso la vita annegando nella piscina della villa in cui erano ospiti.

La tragedia

Marco non sapeva nuotare, motivo per cui era rimasto sempre seduto sul bordo della piscina durante la giornata. Ad un certo punto aveva deciso di immergersi in acqua, andando verso la parte centrale della vasca, convinto di poter poggiare i piedi sul fondo.

Dopo qualche istante il ragazzo ha subito realizzato di essere andato troppo oltre le sue possibilità, ma a quel punto era troppo tardi: da solo non sarebbe riuscito a tornare. Vedendo il suo amico in difficoltà, Ilaria, con un gesto eroico, si è tuffata in piscina nel disperato tentativo di salvarlo, nonostante neanche lei sapesse nuotare bene. La ragazza ha tentato in ogni modo di soccorrerlo, ma non ce l’ha fatta: troppo pesante per lei il corpo di Marco, troppo poca la sua esperienza da nuotatrice.

Arrivano i soccorsi, ma Marco e Ilaria non ce la fanno

Nella tragedia è coinvolto un terzo ragazzo che, vista la situazione disperata, si è precipitato in acqua per cercare di salvare i due ragazzi. Arrivano anche due elicotteri del 118, che atterrano nell’area circostante la villa. Cercano di rianimare Marco con un massaggio cardiaco durato oltre un’ora, ma ormai è chiaro che per lui non c’è nulla da fare. Riescono miracolosamente a rianimare Ilaria, che viene trasportata d’urgenza all’ospedale Le Molinette, a Torino. Ma neanche Ilaria ce la fa, e muore due ore dopo il ricovero.

Il messaggio degli amici

Un destino terribilmente crudele per due ragazzi, entrambi studenti di agraria, descritti dagli amici come persone solari, sempre sorridenti e disponibili con il prossimo. Marco faceva parte di un gruppo musicale, i Drum Theater, nato da un progetto all’interno di un laboratorio musicale a cui partecipavano ragazzi con la sindrome di down. Ilaria invece si era appena diplomata, ed aveva compiuto 19 anni lo scorso 9 agosto. Qualche ora dopo la tragedia è arrivato il saluto degli amici ai due ragazzi: “Ila è volata via nel nel migliore dei modi, cercando di salvare una vita”.

