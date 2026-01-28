L’inserimento di ILGA World nella lista delle “organizzazioni indesiderabili” da parte delle autorità russe rappresenta l’ennesimo segnale di irrigidimento del controllo esercitato dal Cremlino su ogni forma di cooperazione internazionale ritenuta incompatibile con l’attuale linea politica del Paese. La misura, annunciata ufficialmente dal Ministero della Giustizia, non si limita a un atto simbolico, ma produce conseguenze concrete e potenzialmente gravi sia per l’organizzazione colpita sia per individui e realtà che, all’interno della Federazione Russa, abbiano avuto o intendano avere rapporti con essa.

La decisione rafforza un quadro normativo che scoraggia qualunque forma di scambio con entità straniere impegnate nella promozione dei diritti umani, in particolare quando questi riguardano temi considerati sensibili o ideologicamente controversi dalle autorità russe.







La qualifica di “organizzazione indesiderabile” non è una formula generica, ma una categoria giuridica ben definita nel diritto russo. Essa comporta il divieto assoluto di svolgere attività sul territorio nazionale, impedisce la diffusione di materiali riconducibili all’organizzazione e criminalizza ogni forma di collaborazione, anche indiretta.

Per cittadini russi, attivisti, avvocati o semplici collaboratori, le conseguenze possono essere particolarmente severe. La legge prevede sanzioni amministrative, multe elevate e, nei casi ritenuti più gravi o reiterati, l’apertura di procedimenti penali che possono condurre a pene detentive. Anche le persone giuridiche, incluse associazioni locali o media, rischiano la chiusura forzata qualora vengano accusate di cooperazione con un’entità inserita nella lista.

Chi è ILGA World e quale ruolo svolge

Fondata come federazione internazionale, ILGA World riunisce oltre duemila organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e di tutte le minoranze di genere e orientamento sessuale. La sua attività comprende il monitoraggio delle legislazioni nazionali, l’elaborazione di rapporti periodici, l’advocacy presso organismi internazionali e il supporto alle realtà locali che operano in contesti ostili.

Nel corso degli anni, ILGA World ha acquisito un ruolo di riferimento nel dibattito sui diritti umani, collaborando con istituzioni multilaterali e partecipando a forum internazionali. Proprio questa visibilità e capacità di influenza rappresentano, secondo molti osservatori, uno degli elementi che hanno contribuito alla decisione russa di colpire l’organizzazione.

L’annuncio del Ministero della Giustizia

La decisione è stata resa pubblica il 21 gennaio 2026 attraverso un comunicato ufficiale del Ministero della Giustizia russo. Nella nota, le autorità hanno giustificato l’inclusione di ILGA World nella lista delle organizzazioni indesiderabili facendo riferimento a una normativa che consente di vietare entità straniere le cui attività siano ritenute una minaccia per l’ordine costituzionale, la sicurezza nazionale o i valori tradizionali del Paese.

Sebbene il comunicato non entri nel dettaglio delle presunte violazioni, il linguaggio utilizzato ricalca quello già impiegato in precedenti provvedimenti analoghi, lasciando intendere una lettura ideologica delle attività dell’organizzazione piuttosto che una valutazione basata su azioni specifiche o illecite.

Una legge controversa e il suo utilizzo crescente

La normativa sulle “organizzazioni indesiderabili” è stata introdotta diversi anni fa, ma il suo utilizzo si è intensificato progressivamente. In origine presentata come uno strumento di difesa contro interferenze esterne, la legge è stata applicata sempre più spesso a ONG, fondazioni e gruppi internazionali impegnati nella promozione dei diritti civili, della libertà di stampa o della trasparenza istituzionale.

Critici e osservatori indipendenti ricordano come la vaghezza dei criteri consenta un’ampia discrezionalità nell’applicazione della norma. Questo rende possibile colpire organizzazioni sulla base di valutazioni politiche piuttosto che giuridiche, riducendo drasticamente lo spazio di manovra per la società civile.

ILGA World ha confermato l’avvenuta designazione e ha espresso forte preoccupazione per le conseguenze che il provvedimento potrebbe avere sulle persone LGBTI+ in Russia. In una dichiarazione ufficiale, l’organizzazione ha ribadito come la misura non colpisca solo una struttura internazionale, ma finisca per isolare ulteriormente individui già vulnerabili, privandoli di reti di supporto e visibilità internazionale.

Il contesto dei diritti LGBTI+ in Russia

Negli ultimi anni, la situazione delle persone LGBTI+ in Russia si è progressivamente deteriorata. L’adozione di leggi contro la cosiddetta “propaganda” ha ridotto la possibilità di espressione pubblica e ha contribuito a creare un clima di stigmatizzazione. Eventi, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione sono stati vietati o repressi, mentre attivisti e difensori dei diritti umani hanno subito pressioni crescenti.

Oltre all’impatto immediato su ILGA World, la decisione rischia di produrre effetti a catena sull’intero tessuto associativo russo. Organizzazioni locali, già sottoposte a controlli stringenti, potrebbero essere costrette a interrompere programmi, cancellare collaborazioni o sciogliersi per evitare conseguenze legali.

Il risultato è un progressivo isolamento della società civile russa dal contesto internazionale, con una riduzione delle opportunità di confronto, formazione e sostegno che spesso rappresentano risorse fondamentali per la sopravvivenza delle ONG in ambienti ostili.

Un segnale politico

La scelta di colpire una federazione internazionale con ampia legittimazione indica la volontà delle autorità russe di affermare una visione sovrana e autonoma dei diritti e dei valori, respingendo apertamente le pressioni e le critiche provenienti dall’estero.

Questo atteggiamento rafforza una narrativa che contrappone il modello russo a quello occidentale, presentando le istanze sui diritti civili come strumenti di ingerenza piuttosto che come standard universali.

Resta da capire quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa decisione. Da un lato, è probabile che la misura contribuisca a un’ulteriore contrazione degli spazi di libertà e dialogo. Dall’altro, potrebbe alimentare un maggiore interesse internazionale sulla situazione dei diritti umani in Russia, attirando l’attenzione di governi, istituzioni e opinione pubblica.