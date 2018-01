Ricordate “Viaggio allucinante”, un vecchio film del 1966? Parlava di un sommergibile miniaturizzato e introdotto nel cervello di uno scienziato per curare un ematoma.

Questa è pressapoco l’idea di Mikhail Shapiro, professore di ingegneria chimica e Raymond Bourdeau, suo assistente e primo autore di uno studio pubblicato su Nature.

Tracciati dagli ultrasuoni

I due ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) hanno ideato un batterio che, introdotto in un organismo, può essere individuato attraverso onde sonore, proprio come una nave cerca un sottomarino col sonar.

Lo scopo del progetto è adoperare i batteri per curare le malattie, tracciando la loro posizione attraverso gli ultrasuoni.

Non è la prima volta che si pensa ai batteri come terapia o per veicolare farmaci. I probiotici sono già utilizzati per curare il colon irritabile e sono allo studio dei microrganismi in grado di colpire e distruggere le cellule tumorali.

Capire però se operano correttamente o se la posizione è corretta non è facile. Per dirla come Shapiro:

Vogliamo essere in grado di chiedere ai batteri: ‘Dove sei e come stai?’ Il primo passo è imparare a visualizzarli, il passo successivo è comunicare con loro

Le attuali tecniche di imaging a fluorescenza non sono sufficienti perché non arrivano fino ai tessuti profondi, come ad esempio l’intestino, cosa che invece le onde sonore riescono a fare.

Delle semplici camere d’aria

L’idea è arrivata ai ricercatori da alcuni microrganismi acquatici in grado di galleggiare grazie a strutture proteiche gassose. Shapiro ha ipotizzato che questi elementi, chiamate vescicole gassose, riflettessero le onde sonore rendendo distinguibili gli organismi che ne fossero dotati dalle altre cellule. In questo modo infatti, hanno individuato le vescicole nei tessuti e nell’intestino dei topi.

Il passo successivo è stato dotare un batterio come Escherichia coli, utilizzato nelle terapie microbiche, della capacità di produrre queste strutture; impresa ottenibile soltanto con tecniche di ingegneria genetica, capaci di introdurre il gene che codifica per le vescicole nel DNA di Escherichia.

Il team di scienziati è riuscito quindi a ottenenere un E. coli ingegnerizzato, servendosi di tratti del DNA di due diversi organismi, Anabaena flos acquae, un microrganismo d’acqua dolce e Bacillus megaterium, maggiormente affine a Escherichia.



è il primo gene-reporter acustico utilizzato in ecografia

afferma ancora Shapiro, che spera possa rappresentare per gli ultrasuoni ciò che le proteine ​​fluorescenti hanno rappresentato per l’imaging ottico. Obiettivo finale è comunicare direttamente con i microorganismi quando si trovano nei tessuti.

La realtà supera la fantasia.

Alessandro Desogus